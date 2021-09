Bộ Y tế: Có thể rút ngắn khoảng cách 2 mũi tiêm vắc xin AstraZeneca

Tuy nhiên, tại Việt Nam, đối với những nhóm nguy cơ, vùng dịch, do nhu cầu cấp bách trong một số trường hợp đặc biệt cần hoàn thành mũi 2 sớm, để bảo vệ người đã tiêm mũi 1, một số địa phương gần đây đã thực hiện tiêm vắc xin mũi 2 vắc xin AZ với khoảng cách ít nhất là 4 tuần.

Trong trường hợp thông thường, vắc xin này nên tiêm ở khoảng cách 8 tuần để có miễn dịch tốt.

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, thành phố chưa nhận được văn bản hướng dẫn chính thức về việc rút ngắn thời gian tiêm giữa 2 mũi AZ. Hiện, khoảng cách giữa 2 mũi tiêm vẫn là ít nhất từ 8 tuần đến 12 tuần.

Cũng theo Bộ Y tế, để thực hiện chiến lược vắc xin phòng Covid-19, đến nay Việt Nam đã tiếp nhận nhiều loại vắc xin được sản xuất theo các công nghệ khác nhau như: công nghệ vector (do AstraZeneca sản xuất, hoặc Sputnik V), công nghệ mRNA (do Pfizer, Moderna sản xuất), công nghệ bất hoạt (vắc xin do Sinopharm sản xuất...).

Tại Việt Nam, ngày 8.9, Hội đồng Tư vấn chuyên môn về sử dụng vắc xin của Bộ Y tế đã họp và đưa ra khuyến cáo: trong trường hợp bất khả kháng khi nguồn cung vắc xin Covid -19 mũi 1 đã tiêm không đủ để tiêm mũi 2 thì có thể sử dụng vắc xin khác để tiêm mũi 2 như sau: nếu tiêm mũi 1 vắc xin do AstraZeneca sản xuất thì có thể tiêm mũi 2 bằng vắc xin do Pfizer hoặc Moderna sản xuất. Nếu tiêm mũi 1 vắc xin do Moderna sản xuất thì có thể tiêm mũi 2 bằng vắc xin do Pfizer sản xuất và ngược lại.