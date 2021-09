Bộ Y tế khuyến cáo về sử dụng kết hợp 2 loại vắc xin phòng Covid-19

Theo Bộ Y tế, để thực hiện chiến lược vắc xin phòng Covid-19 , đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận nhiều loại vắc xin được sản xuất theo các công nghệ khác nhau như: công nghệ vector (do Astra Zeneca sản xuất, hoặc Sputnik V), công nghệ mRNA (do Pfizer, Moderna sản xuất), công nghệ bất hoạt (vắc xin do Sinopharm sản xuất).