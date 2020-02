Bộ Y tế yêu cầu bổ sung phiên dịch viên kiểm dịch Covid-19 tại cửa khẩu

Hôm nay (25.2), Bộ Y tế thông báo đã gửi công văn đến UBND tỉnh, thành phố có hoạt động kiểm dịch y tế (KDYT) đề nghị bố trí phiên dịch tiếng Anh, Trung Quốc và Hàn Quốc để hỗ trợ công tác KDYT, phòng chống dịch Covid-19 tại cửa khẩu.

Theo đánh giá của Bộ Y, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại Trung Quốc, Hàn Quốc và có nguy cơ lan truyền sang các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam. Nhằm ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam qua các cửa khẩu, Bộ Y tế đã đề nghị UBND các tỉnh, thành phố triển khai tờ khai y tế đối với tất cả người nhập cảnh đến từ hoặc đi qua Trung Quốc, Hàn Quốc.

Các cửa khẩu đã triển khai áp dụng tờ khai y tế bằng 3 ngôn ngữ: Anh, Trung Quốc và Hàn Quốc. Tuy nhiên, hầu hết các cửa khẩu hiện đang thiếu hoặc không có các cán bộ có thể đọc, hiểu được 3 ngôn ngữ trên. Vì vậy, gây khó khăn, trở ngại cho các đơn vị tại cửa khẩu trong việc sàng lọc các trường hợp về từ vùng có dịch để cách ly, thực hiện các biện pháp kiểm dịch y tế đối với hành khách nghi ngờ mắc bệnh, người tiếp xúc gần ngay tại cửa khẩu, cũng như việc quản lý, theo dõi hành khách nhập cảnh sau này tại địa phương.

Vì vậy, công văn Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố bổ sung cán bộ Sở Ngoại vụ hoặc Phòng Ngoại vụ làm thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh. Đồng thời cử các cán bộ có khả năng phiên dịch tiếng Anh, Trung Quốc và Hàn Quốc đến làm việc tại cửa khẩu để hỗ trợ các đơn vị KDYT trong việc hướng dẫn người thực hiện khai báo y tế, sàng lọc tờ khai y tế cũng như thực hiện các biện pháp kiểm dịch theo quy định.

Hiện tại, các tỉnh, thành phố có hoạt động KDYT, gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Kon Tum, Khánh Hòa, Đồng Nai, TP.HCM, An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận, Thừa Thiên Huế, Điện Biên, Tiền Giang, Quảng Bình, Quảng Nam, Cần Thơ, Quảng Ngãi, Bình Định, Thanh Hóa, Long An, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bà Rịa-Vũng tàu, Phú Yên, Kiên Giang, Lai Châu, Nghệ An, Đồng Tháp, Nam Định, Bình Phước, Sơn La, Cà Mau, Cao Bằng, Hà Giang, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long.