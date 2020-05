Ca mổ hơn 7 giờ cứu sống bệnh nhi bị vỡ đôi dạ dày, tụy

Để cứu sống bệnh nhân, các khoa đã huy động 4 bác sĩ, phối hợp cùng với Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức thực hiện ca mổ lớn, kéo dài hơn 7 tiếng đồng hồ.

Bệnh nhân là bé V.T.T (10 tuổi, ở phường Cam Phúc Bắc, TP.Cam Ranh, Khánh Hòa), nhập viện vào tối 28.4 trong tình trạng bị tổn thương rất nặng.

Sau khi tiếp nhận, hội chẩn và thực hiện các cận lâm sàng, ê kíp bác sĩ của BVĐKKH xác định dạ dày và tuỵ của bệnh nhân đều bị đứt đôi, tình trạng rất nguy kịch. Xác định đây là ca khó, nặng, ê kíp bác sĩ của BV do bác sĩ Ngô Thế Lâm mổ chính vừa hội chẩn với BV Chợ Rẫy (TP.HCM), đồng thời, tiến hành mổ cấp cứu cho bệnh nhân.

Do các tổn thương quá nặng, ê kíp bác sĩ đã buộc phải cắt một phần ống mật chủ, dạ dày, cắt toàn bộ tá tràng, đoạn đầu ruột non và đầu thân tuỵ. Sau đó, tiến hành nối tuỵ với dạ dày, nối ống mật chủ với ruột non, nối dạ dày với ruột non. Đồng thời, dẫn lưu miệng nối mật ruột, mở thông ruột non để nuôi ăn và 4 ống dẫn lưu ổ bụng.

Sau 7 giờ 20 phút phẫu thuật, ca mổ thành công, bệnh nhân được chuyển về Khoa Hồi sức Nhi để chăm sóc. Qua 4 ngày, sức khỏe bé T. tạm ổn, được chuyển lại Khoa Ngoại.

Dưới sự điều trị tích cực của khoa, hỗ trợ về mặt dinh dưỡng của Khoa Dinh dưỡng, sức khỏe của bé Tùng đã phục hồi tốt. Hiện nay, bé Tùng đã khoẻ, tỉnh táo, đi lại, ăn uống được, vết mổ đã ổn định.

Cũng theo bác sĩ Ngô Thế Lâm, Trưởng Khoa Ngoại tổng quát: Đây là ca lần đầu tiên BV gặp phải, do bị tổn thương rất nặng. Cũng lần đầu tiên Khoa áp dụng phẫu thuật WHIPLE trên bệnh nhân nhi trong mổ cấp cứu. Đây là phẫu thuật tiêu hoá gan mật đặc biệt lớn và phức tạp, vì phải thực hiện 3 đại phẫu cùng 1 lúc, đòi hỏi kíp mổ phải có tay nghề vững, nhiều kinh nghiệm; sự phối hợp tích cực giữa các khoa, phòng; đồng thời, do tuyến dưới chuyển viện kịp thời.

Theo người nhà của bé T., chiều 28.4, bé nằm chơi trong ống bi nước để trước nhà, bất ngờ một mảng của ống bị đổ ập trên người bé. Bé được người nhà đưa vào BVĐK khu vực Cam Ranh. Tại đây, bé Tùng được ê kíp của BV Cam Ranh mổ cấp cứu ban đầu, liền sau đó được chuyển cấp cứu ra BVĐKKH.