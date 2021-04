Các dấu hiệu cho thấy bạn có nguy cơ bị đột quỵ, bệnh Alzheimer, COPD

1. Bạn có thể mắc bệnh đường hô hấp mạn tính dưới

Thủ phạm chính ở đây là "Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hay COPD, ám chỉ một nhóm các bệnh gây ra tắc nghẽn luồng không khí và các vấn đề liên quan đến hô hấp. Nó bao gồm khí phế thũng và viêm phế quản mãn tính", theo CDC.

Các triệu chứng của COPD bao gồm:

- Thường xuyên ho hoặc thở khò khè.

- Có nhiều đờm, chất nhầy hoặc sản xuất nhiều đờm.

- Khó thở.

- Khó thở sâu.

2. Bạn có thể bị đột quỵ

CDC Mỹ cho biết: "Trong cơn đột quỵ , mỗi phút đều có giá trị! Điều trị nhanh chóng có thể làm giảm tổn thương não mà đột quỵ có thể gây ra. Bằng cách biết các dấu hiệu và triệu chứng của đột quỵ, bạn có thể hành động nhanh chóng và có thể cứu được một mạng người, thậm chí có thể là của chính bạn", theo Eat This, Not That!

Các dấu hiệu đột quỵ, theo CDC Mỹ.

- Đột ngột tê hoặc yếu ở mặt, cánh tay hoặc chân, đặc biệt là ở một bên của cơ thể.

- Đột ngột nhầm lẫn, khó nói hoặc khó hiểu lời nói.

- Đột ngột khó nhìn ở một hoặc cả hai mắt.

- Đột ngột khó đi bộ, chóng mặt, mất thăng bằng hoặc thiếu phối hợp.

- Đau đầu dữ dội đột ngột không rõ nguyên nhân.

Gọi cấp cứu ngay lập tức nếu bạn hoặc người khác có bất kỳ triệu chứng nào trong số này.

3. Bạn có thể mắc bệnh Alzheimer

Phòng khám Mayo cho biết: “Mất trí nhớ là triệu chứng chính của bệnh Alzheimer".

Các dấu hiệu ban đầu bao gồm khó nhớ các sự kiện gần đây hoặc chuyển đổi sự bùng nổ. Khi bệnh tiến triển, tình trạng suy giảm trí nhớ ngày càng trầm trọng hơn và các triệu chứng khác phát triển. Lúc đầu, một người bị bệnh Alzheimer có thể nhận thức được rằng họ gặp khó khăn trong việc ghi nhớ mọi thứ và sắp xếp suy nghĩ. Một thành viên trong gia đình hoặc bạn bè có thể dễ dàng nhận thấy các triệu chứng xấu đi như thế nào, theo Eat This, Not That!