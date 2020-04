Cách ly y tế bao lâu thì an toàn?

Sẵn sàng tự cách ly thêm 14 ngày

Khuyến cáo của chuyên gia y tế đối với những người đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung (14 ngày) nên tự cách ly thêm 14 ngày nữa, được nhiều người cách ly đồng tình vì an toàn cho gia đình và cộng đồng. Điển hình như trường hợp 2 vợ chồng bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, P.Trung Mỹ Tây, Q.12 (TP.HCM) đi qua Úc thăm con được khoảng 3 tháng rồi về nước hôm 22.3. Về tới sân bay, 2 người làm thủ tục khai báo y tế rồi lên xe khách về thẳng khu cách ly tập trung ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM ngay trong đêm. Đến ngày 6.4 thì đủ thời gian cách ly 14 ngày, nhưng do chưa có kết quả xét nghiệm lần 2 nên vợ chồng bà phải chờ đến sáng 8.4 mới có thể lên xe về nhà. Bà Ngọc Anh chia sẻ: “Tôi thấy việc này cũng cần thiết bởi trong thời gian này, Thủ tướng có chỉ thị cách ly xã hội nên cần hạn chế ra đường. Tôi sẽ ở nhà thêm 2 tuần”. Tương tự, nữ du học sinh Lê Trần Hồng Hà (Q.12) khẳng định: “Khi rời khỏi khu cách ly, em cũng sẽ tự giác cách ly tại nhà thêm 14 ngày nữa để đảm bảo an toàn cho cả gia đình”. Ngày 8.4, nhiều bạn trẻ tại khu cách ly ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM cũng chia sẻ với PV Thanh Niên rằng sẵn sàng cách ly thêm ở nhà để chẳng may có dương tính với vi rút SARS-CoV-2 thì sẽ không lây cho người thân. Sỹ Đông