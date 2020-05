Căn bệnh bí hiểm ở bệnh nhi Covid-19

Kênh CBS News ngày 7.5 đưa tin, hệ thống y tế của TP. New York (Mỹ) ghi nhận 64 trẻ em nhập viện với triệu chứng sốt cao, phát ban và một số bị tiêu chảy. Báo cáo của Sở Y tế New York cho biết, những bệnh nhi này nằm trong độ tuổi từ 2 - 15, đa phần đều cần hỗ trợ ổn định huyết áp , trong đó có 5 em cần can thiệp bằng máy thở.