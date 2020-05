Cần Thơ: Cứu sống 2 bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp, nguy kịch

Chiều 19.5, bác sĩ Chuyên khoa 2 (BS.CK2) Phạm Thanh Phong, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết các bác sĩ bệnh viện vừa cứu sống cụ ông bị nhồi máu cơ tim cấp có biến chứng ngưng tim 30 phút.

Trước đó, cụ ông V.V.N (86 tuổi, ngụ Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) đột ngột cảm thấy khó thở, mệt nhiều, nặng ngực nên đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Thốt Nốt Cần Thơ. Sau đó, cụ N được chuyển đến một bệnh viện ở nội ô Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. Tuy nhiên, khoảng 30 phút sau, bệnh nhân đột ngột gồng người ngưng tim, ngưng thở, tím tái...

Hình ảnh chụp mạch vành cho thấy bệnh nhân V.V.N bị tắc nghiêm trọng gây nhồi máu cơ tim cấp và biến chứng ngưng tim Ảnh: Đình Tuyển

Các bác sĩ tiến hành xoa bóp tim ngoài lồng ngực, sốc điện, đặt nội khí quản, bóp bóng hỗ trợ, sử dụng Adrenalin tĩnh mạch… Sau khoảng nửa tiếng cấp cứu, bệnh nhân có nhịp tim trở lại và nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ với chẩn đoán: nhồi máu cơ tim cấp thành dưới, giờ thứ 4, biến chứng ngưng tim do rối loạn nhịp (rung thất).

Bệnh nhân có chỉ định chụp, can thiệp mạch vành cấp cứu nhanh chóng chuyển thẳng đến phòng can thiệp . Ê kíp can thiệp do BS.CK1 Nguyễn Văn Nhiệm, BS Dương Hoàng Mẫn đã tiến hành chụp và can thiệp mạch vành cho bệnh nhân. Các bác sĩ đã tiến hành dùng bóng nong động mạch vành phải và đặt một stent phủ thuốc. Thời gian tái thông mạch vành là 20 phút.

Sau can thiệp tái thông huyết động, bệnh nhân cải thiện rõ và được đưa về Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để theo dõi và hồi sức nội khoa. Đến chiều 19.5, bệnh nhân đã tỉnh, tiếp xúc tốt, phổi thông khí tốt, dấu hiệu sinh tồn ổn định.

Hình cảnh mạch vành của bệnh nhân V. V.N. 86 tuổi, ngụ Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ được tái thông sau ca can thiệp đặt stent thông tim Ảnh Đình Tuyển

* Trước đó, ngày 11.5, một trường hợp tương tự là bệnh nhân N.T. L (49 tuổi, ngụ P.An Hội, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) cũng bị đột ngột đau ngực trái, cảm giác tim bị đè nặng, bóp nghẹt. Cơn đau ngực kéo dài hơn 30 phút nên gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu.

Bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp thành dưới giờ thứ nhất. Sau 15 phút nhập viện, bệnh nhân đột ngột ngưng tim, gồng người, mắt trợn trắng, mạch và huyết áp = 0. Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành xoa bóp tim ngoài lồng ngực, shock điện 2 lần, sau cấp cứu có nhịp tim trở lại rồi nhanh chóng được chuyển đến phòng thông tim.

Ê kíp can thiệp gồm Ths.BS Trần Văn Triệu, BS Nguyễn Huỳnh Minh Thông đã tiến hành chụp mạch vành; xử trí hút huyết khối và can thiệp đặt stent tái thông mạch vành phải trong 45 phút. Sau can thiệp tái thông mạch vành, tình trạng bệnh nhân tiến triển tốt, hết đau ngực, huyết động ổn định.

Theo BS.CK2 Phạm Thanh Phong, nhồi máu cơ tim cấp có thể hoàn toàn không có triệu chứng lâm sàng hoặc triệu chứng rất mờ nhạt làm cho cả bệnh nhân lẫn thầy thuốc đều không nhận ra. Nhồi máu cơ tim cấp ở người cao tuổi biểu hiện nặng hơn so với người trẻ do lâm sàng không ổn định, nhiều biến chứng, nhiều bệnh lý đi kèm; đồng thời cũng có nguy cơ cao hơn bị các biến chứng sau nhồi máu cơ tim cấp như suy tim, rung nhĩ, thủng thành tim hay sốc tim.

“Nhồi máu cơ tim cấp nặng có tỉ lệ tử vong rất cao đặc biêt ở khi có biến chứng ngừng tuần hoàn. Tuy nhiên, can thiệp mạch vành vẫn có thể tiến hành sau khi cấp cứu ngưng tuần hoàn. Song, các trường hợp bệnh nhân bị ngưng tim, ngưng thở nếu không kịp thời thực hiện tốt quy trình cấp cứu hồi sinh tim phổi thì việc nếu có cứu sống thì cũng để lại nhiều di chứng đặc biệt là đời sống thực vật hoặc ít hơn là suy tim sau này”, BS Phong nói. Trường hợp bệnh nhân 86 tuổi trên là cao tuổi nhất nhồi máu cơ tim có biến chứng ngưng tuần hoàn được điều trị thành công tại bệnh viện.