Cảnh báo: Những đơn thuốc 'trời ơi' đặc trị COVID-19 trên mạng xã hội

Chị N.B.M (chủ nhà thuốc uy tín ở Q.6, TP.HCM) cho biết, từ 2-3 ngày nay, có tình trạng đột nhiên có nhiều khách hàng đến hiệu thuốc của chị để mua một số thuốc kháng sinh đặc trị... Trong đó, có thuốc Erythromycine 250 mg.

“Có ngày tôi tiếp 30-40 khách hàng tới hỏi mua thuốc này”, chị M. nói. Thấy khách hàng không có toa thuốc của bác sĩ, với kinh nghiệm và sự cẩn trọng để tư vấn, chị hỏi lý do thì mới “té ngửa” là khách mua để trị virus Corona và phòng bệnh COVID-19

Qua tìm hiểu, chúng tôi biết được “cơn sốt” đi mua thuốc kháng sinh “đặc trị” COVID-19 xuất phát từ một số thông tin đang được lan truyền nhiều trên mạng xã hội.

Nhiều người nhắn tin “mách” nhau nội dung: “Phòng chống COVID-19: Những ai đã tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với người dương tính COVID-19, hãy uống ngay Erythromycine 250 mg liên tiếp trong 7 ngày, mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần 1 viên. Đây là thông điệp do TS.BS. TCS gửi đến cộng đồng…”.

Không chỉ thế, trên mạng hiện nay còn lan truyền cả toa thuốc được cho là “do Bệnh viện nhiệt đới đang điều trị theo phát đồ cho người nhiễm virus nCoV-19" và khuyên mọi người mua để dự phòng mỗi người 1 liều trong nhà.

Theo thạc sĩ - bác sĩ Đỗ Cao Vân Anh, Phó trưởng bộ môn nhiễm, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM): Erythromycin là kháng sinh được sử dụng để điều trị, phòng ngừa một số bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn. Thuốc có cơ chế hoạt động bằng cách ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn.

Một đơn thuốc mạo nhận là do Bệnh viện nhiệt đới đang điều trị theo phác đồ cho người nhiễm virus nCoV-19 được lan truyền trên mạng

“Thuốc kháng sinh này điều trị hoặc chỉ ngăn ngừa các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn. Thuốc kháng sinh sẽ không hiệu quả đối với nhiễm virus, không thể điều trị các bệnh do virus (như cảm lạnh, cúm). COVID-19 là bệnh do virus nên thuốc kháng sinh không thể điều trị, diệt được virus Corona gây bệnh COVID-19”, bác sĩ Vân Anh khẳng định.