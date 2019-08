Cấp cứu cụ bà ho ra nửa lít máu, lại còn bị nhồi máu cơ tim cấp

Bệnh nhân là cụ bà N.T.B (75 tuổi, ngụ TP.Sa Đéc, Đồng Tháp), nhập viện và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ từ 27.7 do ho ra máu nhiều. Bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường và lao phổi 15 năm. Trong qua trình điều trị, phát hiện thêm bệnh nhân có nhồi máu cơ tim cấp.

Đến ngày 31.7, bệnh nhân tiếp tục ho khạc ra máu tươi lượng nhiều khoảng trên 500 ml. Đây là một trường hợp cần phải can thiệp nút tắc động mạch phế quản trước nên bệnh nhân đã được chuyển tuyến đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Tại đây, sau khi hội chẩn các chuyên khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực - Chống độc, Tim mạch, Hô hấp, Tim mạch can thiệp, Đơn vị Can thiệp nội mạch, các bác sĩ nhận định đây là một trường hợp ho ra máu lượng nhiều, tái đi tái lại nhiều lần, nguy cơ ho ra máu sét đánh, phối hợp một bệnh lý là nhồi máu cơ tim cấp ngày thứ 2 đe doạ tính mạng bệnh nhân.

Kết quả chụp CT đa lát cắt lồng ngực cho thấy bệnh nhân bị giãn phế quản hai bên, xẹp phổi phải và được chỉ định điều trị bằng phương pháp chụp và nút động mạch phế quản để cầm máu cấp cứu do ho ra máu trước. Sau đó bệnh nhân sẽ được tiến hành can thiệp mạch vành sau bởi nếu tình trạng ho ra máu lượng nhiều tiếp diễn, bệnh nhân có nguy cơ tử vong do mất máu cấp và suy hô hấp cấp. Bên cạnh đó, tình trạng nhồi máu cơ tim cấp ngày thứ 2 vẫn có thể điều trị để chờ giải quyết xong tình trạng ho ra máu.

Ê kip can thiệp do BS.CK1 Trần Công Khánh, Phó trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh, đã tiến hành can thiệp nút mạch cho bệnh nhân. Qua màn hình chụp động mạch xóa nền (DSA), các bác sĩ đặt một ống thông nhỏ đi từ động mạch đùi bệnh nhân đến động mạch phế quản. Sau đó luồn chọn lọc vi ống thông lần lượt vào động mạch phế quản và ngực trong phải, chụp xác định vị trí và tiến hành bơm tắc động mạch bằng hỗn hợp 2 lọ PVA (Poly Vinyl Alcohol). Chụp kiểm tra thấy tắc hoàn toàn các mạch máu tăng sinh. Sau can thiệp tình trạng bệnh nhân ổn định.

Đến sáng 2.8, sức khỏe bệnh nhân ổn định không ho ra máu thêm và dự kiến sẽ can thiệp mạch vành trong vài ngày tới.

Theo TS.BS Cao Thị Mỹ Thúy, Trưởng khoa Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, đối với phương pháp truyền thống để ngăn chặn việc chảy máu và thoát ra ngoài khi ho, bác sĩ có thể sử dụng các phương pháp như nội soi phế quản cầm máu, phẫu thuật để kẹp cầm máu hoặc cắt thùy phổi tổn thương nếu cần. Hiện phương pháp can thiệp nút mạch động phế quản là lựa chọn tối ưu nhất.

Đây là phương pháp can thiệp xâm lấn tối thiểu, an toàn, ít biến chứng, hiệu quả cao trong kiểm soát nguyên nhân trực tiếp gây ho ra máu thông qua hệ thống máy chụp kỹ thuật số hóa xóa nền (DSA).