Cậu bé 10 tuổi qua đời, hiến tạng cứu được 7 người

Bé Go Hong-joon, sinh năm 2010, là em út trong gia đình có 3 anh em. Cậu bé đang theo học tại Trường tiểu học Hwabuk ở thành phố Jeju, đảo Jeju (Hàn Quốc), theo Korea Times.

Vào ngày 1.4, sau khi ăn tối, bé Go bỗng bị đau đầu dữ dội và bất tỉnh. Em được đưa đến Bệnh viện Đại học Quốc gia Jeju (Hàn Quốc). Bốn ngày sau, các bác sĩ cho biết Go đã chết não

Cha mẹ em quyết định hiến nội tạng con trai cho những người cần được hiến. Những người này đều mắc các bệnh mạn tính nghiêm trọng đến mức phá hủy cả cơ quan nội tạng, theo Teller Report.

Tim, phổi, gan và thận được hiến tặng cho 5 bệnh nhi bằng tuổi với Go. Các ca phẫu thuật cấy ghép nội tạng đã được thực hiện thành công vào ngày 6.4. Giác mạc sẽ tiếp tục được hiến cho 2 người khác, Korea Times dẫn thông tin từ Cơ quan hiến tạng Hàn Quốc (KODA).

“Nội tạng của bé Go đã mang đến cuộc sống mới cho 7 người và tác động sâu sắc đến nhiều người khác. Tôi muốn gửi lời cảm ơn to lớn đến bé Go và gia đình em”, giám đốc KODA Cho Won-hyun cho biết.