Chàng trai bị mù do chỉ ăn khoai tây chiên và bánh mì cả chục năm

Bác sĩ điều trị cho biết chàng trai hiện đã 19 tuổi (bị mù năm 17 tuổi), ăn uống rất kỳ cục, không hề ăn trái cây hoặc rau quả trong suốt một thập niên.

Chàng trai giải thích rằng cậu thực sự không thể chịu được một số loại thức ăn, và vì vậy khoai tây chiên là thứ duy nhất cậu thích và có thể ăn.

Bác sĩ Atan cho biết chàng trai đã mất khoáng chất trong xương, điều này gây sốc hoàn toàn cho bệnh nhân ở lứa tuổi này.

Cậu đã mất thị lực trong suốt 3 năm do một chứng bệnh gọi là bệnh thần kinh thị giác do thiếu hụt dinh dưỡng. Đây là một rối loạn chức năng của dây thần kinh thị giác do chế độ ăn uống không đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho hoạt động bình thường của các sợi thần kinh. Hậu quả là, chàng trai đã bị mất thị lực nghiêm trọng đến độ gần như là mù vĩnh viễn, theo The Epoch Times.