Chàng trai kể: Cả nhóm mua silicon ‘xách tay’ về tự tiêm để 'làm đẹp'

Qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết đã mua silicon lỏng với giá rẻ ngoài chợ và được giới thiệu là “mỡ nhân tạo nhập từ Thái Lan”. Loại silicon này được người bán giới thiệu có tác dụng làm đẹp thần kỳ, xấu chỗ nào tiêm chỗ ấy. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, không cần ủ tê, chỉ cần dùng cồn bôi lên vùng da cần tiêm và thực hiện bơm silicon vào chỗ muốn đẹp là được.

Sau đó, anh T. rủ hội nhóm “chị em” trong xóm ra nhà kho cùng trải nghiệm. Để tiết kiệm chi phí, cả nhóm quyết định dùng chung một ống tiêm và không dùng thêm bất kì dụng cụ vô trùng nào, cũng không cần tìm đến giới chuyên môn hay bác sĩ tham khảo ý kiến.

Hậu quả là cả nhóm bị nặng nề, có người bị biến chứng, hoại tử vùng tiêm silicon, hoại tử ngực… Bệnh nhân T. kể có người sau tiêm tử vong (?).

Riêng anh T., chỉ sau vài tiếng kể từ khi tiêm silicon vào vùng rãnh má và môi thì bị sốt cao, cả người co giật... gương mặt ê buốt và sưng phồng, má bị cứng đơ, đỏ bừng như nổi gân máu. Gia đình cho T. uống thuốc giảm đau và thuốc hạ sốt liên tục nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm.

Lo sợ bản thân bị kích ứng do silicon lỏng, anh T. thúc giục người thân đưa tới cơ sở thẩm mỹ viện gần nhà để hút silicon lỏng ra khỏi cơ thể và uống thuốc. Nhưng đến khi hết thuốc, tình trạng của T. không có chuyển biến gì mà mặt lại trở nên căng cứng và sưng to gấp đôi so với ban đầu.