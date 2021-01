Thẩm mỹ “chui” hoành hành: Kiểm tra các cơ sở

Dịch vụ thẩm mỹ “chui” còn có ở Lâm Đồng (Đà Lạt, Bảo Lộc và những huyện vùng sâu, vùng xa...). Theo Sở Y tế Lâm Đồng, hiện trên địa bàn tỉnh chỉ có BV Hoàn Mỹ Đà Lạt và 3 cơ sở tư nhân của 3 BS (1 ở TP.Đà Lạt, 1 ở TP.Bảo Lộc và 1 ở H.Bảo Lâm) có giấy phép PTTM. Tuy nhiên, thời gian gần đây, các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ “mọc” lên như nấm, tùy tiện hành nghề nhưng việc quản lý thì đang gặp nhiều khó khăn. Theo Sở Y tế, quy định hiện hành, các dịch vụ thẩm mỹ có sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt hoặc các can thiệp xâm lấn khác) làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể; xăm, phun, thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm chỉ được thực hiện tại BV có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ hoặc cơ sở khám chữa bệnh có chuyên môn về thẩm mỹ tùy theo phạm vi hoạt động chuyên môn được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Lâm Viên