Chế độ ăn chay và thuần chay có tốt cho trẻ em?

Chế độ ăn thuần chay (vegan) chỉ gồm các loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật, trong khi chế độ ăn chay (vegetarian) có thể gồm cả sản phẩm phụ từ động vật như sữa, trứng và phô mai.

Theo Viện Dinh dưỡng và Ăn kiêng Mỹ, không có lý do gì mà chế độ ăn chay không cung cấp được cho trẻ lượng chất dinh dưỡng thích hợp. Họ tuyên bố: “Viện Dinh dưỡng và Ăn kiêng có kế hoạch ăn chay phù hợp, bao gồm thuần chay, chế độ ăn uống lành mạnh, đủ dinh dưỡng và có thể mang lại lợi ích sức khỏe cho việc phòng ngừa và điều trị một số bệnh. Những chế độ ăn này phù hợp với tất cả các giai đoạn của vòng đời, bao gồm mang thai, cho con bú, thời thơ ấu, thanh thiếu niên, tuổi trưởng thành và cho các vận động viên”.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Lily Soutter, khi cắt một số nhóm thực phẩm khỏi chế độ ăn của trẻ, cha mẹ hoặc người giám hộ cần tìm kiếm hướng dẫn từ chuyên gia.

“Trẻ có nhu cầu dinh dưỡng và năng lượng cao hơn so với kích thước cơ thể của chúng. Tuy nhiên, chế độ ăn thuần chay thường nhiều và nhiều chất xơ, nghĩa là trẻ có thể cảm thấy no trước khi chúng tiêu thụ đủ lượng calo hoặc chất dinh dưỡng”, Soutter giải thích với The Independent.

Nếu trẻ tiêu thụ năng lượng không đầy đủ, sự phát triển của chúng trở nên khó khăn. “Do đó, điều quan trọng là phải tập trung vào việc tiêu thụ năng lượng và thực phẩm đậm đặc chất dinh dưỡng như các loại hạt, hummus, chuối và chất béo lành mạnh”, bà cho biết thêm.

Người phát ngôn của BNF chia sẻ trên The Independent rằng chìa khóa để đảm bảo trẻ ăn chay hoặc thuần chay vẫn lành mạnh là phải làm khẩu phần ăn đa dạng. Theo hướng dẫn mới của BNF, trẻ em ăn chay nên ăn 5 phần (hoặc nhiều hơn) trái cây và rau quả, 3 phần thức ăn từ sữa và 2 phần protein.

Trẻ theo chế độ thuần chay nên ăn thực phẩm đậm đặc chất dinh dưỡng, chẳng hạn như bơ, đậu phụ, chuối, các loại hạt, dầu thực vật và chất béo thuần chay. BNF khẳng định thịt “là một nhà cung cấp sắt dễ hấp thụ”, các nguồn sắt thay thế rất cần thiết, đặc biệt cho trẻ em đang phát triển. Nhưng có các chất thay thế sắt từ thịt bao gồm ngũ cốc nguyên hạt, rau lá sẫm màu, đậu, đậu lăng, ngũ cốc tăng cường và quả mơ khô.

Ngoài ra, họ lưu ý trẻ ăn chay dễ thiếu vitamin B12 (một chất dinh dưỡng giúp tế bào máu khỏe mạnh), có thể tìm thấy trong các sản phẩm phụ từ động vật như sữa và trứng.

Người phát ngôn của BNF khuyến nghị nên cho trẻ ăn thêm ngũ cốc tăng cường dinh dưỡng như một sự thay thế đầy đủ, theo The Independent.