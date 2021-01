Chế độ ăn này có thể làm giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt

Một nghiên cứu mới từ Trung tâm Ung thư M. D. Anderson của Đại học Texas (Mỹ) cho biết những người đàn ông có chế độ ăn Địa Trung Hải nghiêm ngặt hơn có nguy cơ tiến triển ung thư tuyến tiền liệt thấp hơn. Và theo cùng một cách ăn uống đó cũng được khoa học chứng minh là có thể giúp ích cho các bệnh khác, theo Eat This, Not That!