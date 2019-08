Chỉ là nốt mụn trên môi, tại sao lại là ung thư?

Tracy French, đến từ Arcadia, California (Mỹ), lần đầu tiên phát hiện ra một đốm hồng nhạt trên môi, vài năm trước, cô đã không lo lắng khi lần đầu tiên nhìn thấy đốm hồng nhạt có kích thước nhỏ bằng ¼ kích thước hiện tại sau vài năm.

Cô đã nặn bỏ nốt mụn này, nhưng vài tháng sau, nó xuất hiện trở lại, theo báo cáo của kênh truyền hình KABC 7 của Mỹ.

Khi nốt mụn không hết mà biến thành một mảng đỏ và có vảy, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Sau đó, cô quyết định đến gặp bác sĩ da liễu.

Thật may mắn là bác sĩ da liễu của cô, tiến sĩ Shirley Chi, thuộc Trung tâm Da liễu nâng cao, ở California (Mỹ), đã quan tâm sớm hơn nhiều. Và bác sĩ đã yêu cầu sinh thiết nốt mụn này.

Thật bất ngờ, kết quả sinh thiết cho biết cô đã bị ung thư biểu mô tế bào vảy, một dạng ung thư da phổ biến, xảy ra ở các tế bào ở lớp ngoài cùng của da.

Cô đã vô cùng sợ hãi, nhưng sau khi phẫu thuật, cô đã thoát khỏi ung thư hoàn toàn.

Ung thư biểu mô tế bào vảy là sự tăng trưởng mất kiểm soát của các tế bào ở lớp ngoài cùng của da.

Bệnh thường xuất hiện dưới dạng các mảng đỏ có vảy, thô ráp và có thể dễ dàng tróc vảy hay chảy máu khi cạo, tăng trưởng lớn có thể ngứa hoặc đau.

Nó cũng có thể xuất hiện thông qua các vết sẹo hoặc vết loét da mạn tính hoặc các khối u có điểm chính giữa lõm xuống hoặc nổi lên giống mụn cóc.

Bệnh có thể gây tử vong nếu để phát triển. Vì vậy hãy kiểm tra mọi thay đổi và đi khám ngay.

Ung thư thường xảy ra ở các khu vực bị tổn hại bởi tia cực tím từ mặt trời. Da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời bao gồm đầu, cổ, ngực, lưng trên, tai, môi, cánh tay, chân và tay, theo Web MD.

Là dạng ung thư da phát triển khá chậm, không giống như các dạng ung thư da khác, nó có thể lan đến các mô, xương và các hạch bạch huyết gần đó, và có thể trở nên khó điều trị. Nhưng nếu được phát hiện sớm, nó rất dễ điều trị.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng từ năm 1970 đến 2009, tỷ lệ khối u ác tính - dạng ung thư da gây tử vong nhiều nhất - đã tăng vọt lên con số không tưởng 800%.

Trong thời gian nghiên cứu, tỷ lệ ung thư biểu mô tế bào vảy cũng tăng lên 263%.

Bác sĩ Chi giải thích: Có lẽ do mọi người phơi nắng quá nhiều, chịu nhiều tác hại của ánh nắng mặt trời hơn. Lý do là vì ô nhiễm môi trường phá hỏng bầu khí quyển và do đó mọi người hấp thu nhiều bức xạ từ tia UV hơn.