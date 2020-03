Chữa lành cho bệnh nhân 8 năm mất ngủ

Bà T.N.M (57 tuổi, ngụ tại tỉnh Lâm Đồng) bị mất ngủ kinh niên đã 8 năm qua. Bà M. cho biết từ khoảng giữa năm 2012, bà bắt đầu khó ngủ, cả đêm chỉ chợp mắt được 2-3 giờ và cũng chỉ ngủ chập chờn chứ không sâu giấc.

Trước đó, vào cuối năm 2011, gia đình trải qua một sự cố, bà rơi vào trầm cảm và phải đi điều trị.

“Lúc đầu, tôi nghĩ mình khó ngủ do suy nghĩ quá nhiều nên không để tâm chú ý. Mấy ngày sau đó, vẫn không ngủ được, tôi tìm đến các loại thực phẩm giúp an thần như tâm sen, đậu xanh… nhưng tình trạng vẫn không cải thiện. Đi khám nhiều nơi, tôi được kê đơn thuốc điều trị trầm cảm nhưng không hiệu quả”, bà M. kể lại.

Được biết, bà đã đi khám tại nhiều bệnh viện ở cả TP.HCM và Hà Nội, đã sử dụng cả thuốc Tây y và Đông y thời gian dài nhưng đều không hiệu quả.

Bệnh nhân sức khỏe sa sút, giảm 9 kg (cân nặng từ 55 kg xuống còn 46 kg), ăn uống không ngon miệng, thỉnh thoảng đau đầu, mỏi cổ và suy giảm trí nhớ, cơ thể hay mệt mỏi, đuối sức.

Hôm nay (23.3), bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Quốc Tuấn, Trưởng Khoa Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Gia An 115 (TP.HCM), cho biết: Tình trạng mất ngủ của bệnh nhân không phải tại não hay do trầm cảm. Bác sĩ nhận thấy bệnh nhân có thói quen lắc đầu liên tục, lại có xuất hiện triệu chứng đau mỏi cổ. Vì thế, bệnh nhân được chỉ định các xét nghiệm và chụp cộng hưởng từ (MRI). Kết quả, cho thấy bệnh nhân bị trượt đốt sống cổ (C5) do thoái hóa cột sống.