Chứng rụng tóc bất thường trong đại dịch Covid-19

Các bác sĩ cũng cho biết trên tờ The New York Times (Mỹ) rằng có rất nhiều bệnh nhân hồi phục sau Covid-19 đang đối mặt với chứng rụng tóc nghiêm trọng, tuy nhiên, theo họ, đó không phải là từ tác động trực tiếp của virus SARS-CoV-2 mà do sang chấn tâm lý của người bệnh trong quá trình điều trị.