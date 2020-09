6 loại thực phẩm thay thế giúp bạn bớt căng thẳng

Mặc dù căng thẳng quá nhiều về những gì bạn ăn sẽ không hữu ích, nhưng chỉ cần hoán đổi một số loại thực phẩm có thể giúp ích rất nhiều.

Dưới đây là một số cách hoán đổi thực phẩm đơn giản sẽ giúp bạn ăn uống lành mạnh hơn và cảm thấy bớt căng thẳng, theo Eat This, Not That!

Chọn bột yến mạch thay cho bánh mì trắng

Không phải tất cả các loại carbs đều có hại cho bạn. Trên thực tế, carbs rất tốt cho cơ thể và não bộ của bạn và cần thiết cho cơ thể giống như bất kỳ chất dinh dưỡng nào khác. Carbs giúp chúng ta tạo ra chất dẫn truyền thần kinh serotonin có cảm giác tốt. Nhưng không phải tất cả các loại carbs đều được tạo ra như nhau.

Vì vậy, người ta phải lựa chọn một cách khôn ngoan. Ngũ cốc nguyên hạt (như bột yến mạch) có chất xơ được tiêu hóa chậm và do đó không dẫn đến tăng đột biến đường, không giống như carbs đơn giản.

Chọn cá hồi thay vì xúc xích

Điều quan trọng là chọn loại protein phù hợp với sức khỏe tổng thể của bạn và kiểm soát mức độ căng thẳng của bạn. Theo nghiên cứu, cá hồi chứa chất béo omega-3 giúp giảm lo lắng. Thịt chế biến như xúc xích có chất bảo quản và quá nhiều natri, có thể làm tăng huyết áp của bạn.

Giảm tiêu thụ thịt chế biến và nên ăn cá hai lần một tuần để kiểm soát mức độ căng thẳng của bạn.

Chọn quả hạch thay cho thanh granola

Thanh granola là món yến mạch trộn với quả khô, mật và vừng, được đóng gói bán ở nhiều nơi. Các loại quả hạch và hạt có chất xơ, chất béo và protein lành mạnh, có nghĩa là bạn sẽ không cảm thấy đói quá sớm.

Các loại hạt cũng rất giàu vitamin B . Kali trong các loại hạt giúp giữ huyết áp của bạn trong phạm vi bình thường, theo Eat This, Not That!

Chọn sô cô la đen thay vì kẹo

Sô cô la đen giúp giảm căng thẳng và là sự thay thế hoàn hảo cho những viên kẹo có đường dẻo Shutterstock

Nhiều người hay để một số bánh kẹo trên bàn làm việc và trong ngăn kéo đầu giường, và tìm đến khi căng thẳng, nhưng điều này có thể phản tác dụng do sự thay đổi đường huyết do đường gây ra.

Theo các nghiên cứu, sô cô la đen giúp giảm căng thẳng và do đó là một sự thay thế hoàn hảo cho những viên kẹo có đường dẻo. Hãy chọn sô cô la với 70% ca cao.

Chọn trà thảo mộc thay vì rượu

Nên chọn trà thảo mộc thay vì rượu. Người ta đã quan sát thấy rằng những người uống trà có mức độ cortisol, hoóc môn căng thẳng thấp hơn. Trà thảo mộc không chứa caffeine. Caffeine có thể gây lo lắng và cản trở giấc ngủ.

Vì vậy, một tách trà thảo mộc có thể không tuyệt bằng một ly rượu vang nhưng nó chắc chắn sẽ giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn nếu bạn đang căng thẳng.

Chọn sữa chua thay vì phô mai

Sữa chua là một lựa chọn tốt hơn phô mai vì nó giàu probiotic và tốt cho vi khuẩn đường ruột của bạn. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng 50% dopamine và 95% serotonin (hóa chất thúc đẩy tâm trạng) được sản xuất trong ruột của bạn, theo Eat This, Not That!