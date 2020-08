Chuyên gia khuyến cáo thời điểm ‘vàng’ điều trị gù, vẹo cột sống

PGS - TS Đinh Ngọc Sơn, Trưởng khoa Phẫu thuật cột sống, Bệnh viện hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), cho biết bệnh lý gù, vẹo cột sống cũng hay gặp ở tuổi thanh thiếu niên. Bệnh có thể do tự phát, viêm cột sống dính khớp hoặc cũng do trẻ ngồi học sai tư thế.

Nếu không được chữa trị kịp thời, đặc biệt với bệnh gù, vẹo cột sống khởi phát sớm (trước 10 tuổi), lâu dài bệnh sẽ gây biến dạng nặng cột sống và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của các cơ quan nội tạng khác như: phổi, lồng ngực, gây thiểu sản lồng ngực, phế nang, gây suy hô hấp, đe dọa đến sức khỏe , tính mạng.

Trường hợp bệnh nhẹ hơn cũng có thể gây ảnh hưởng thẩm mỹ , khiến người bệnh tự ti, ảnh hưởng đến phát triển tâm sinh lý của trẻ.

''Phát hiện gù, vẹo cột sống ở trẻ em sớm, điều trị kịp thời có ý nghĩa vô cùng quan trọng cho sự phát triển của trẻ, góp phần ngăn chặn và giảm thiểu những biến chứng trầm trọng nêu trên'', PGS - TS Đinh Ngọc Sơn cho hay.

Tuy nhiên, các phẫu thuật viên chia sẻ, những năm trước đây, phẫu thuật điều trị gù, vẹo cột sống ở trẻ nhỏ vô cùng khó khăn do đặc điểm giải phẫu sinh lý của trẻ là cột sống còn đang tiếp tục phát triển. Nếu can thiệp không đúng, sẽ ảnh hưởng đến phát triển chiều cao , vóc dáng cũng như một số chức năng khác về tuần hoàn, hô hấp.

Hiện nay, Khoa Phẫu thuật cột sống, Bệnh viện hữu nghị Việt Đức đã triển khai kỹ thuật mới nhất trong điều trị cong vẹo cột sống ở trẻ, đó là sử dụng nẹp tăng trưởng.

Kỹ thuật này sẽ áp dụng ở những bệnh nhi còn rất nhỏ tuổi, khởi phát sớm (3 - 10 tuổi), giúp kiểm soát hiệu quả đường cong vẹo của trẻ nhưng vẫn đảm bảo cho cột sống của trẻ phát triển và điều hòa, cải thiện chức năng hệ cơ quan khác như: lồng ngực, phổi, tiêu hóa. Đây cũng là giai đoạn vàng để trẻ được theo dõi diễn biến bệnh, can thiệp đúng thời điểm.

Với trường hợp trẻ cần phẫu thuật điều trị cột sống biến dạng do cong vẹo, các thiết bị hiện đại định vị chính xác vị trí cần can thiệp, giúp cuộc mổ an toàn, thời gian mổ được rút ngắn.

''Khi cha mẹ, người thân của trẻ nhận thấy những thay đổi bất thường trong hình dáng, cột sống của trẻ, hãy nhanh chóng đưa trẻ đến các cơ sở chuyên khoa để khám và điều tri kịp thời. Nếu phát hiện sớm, đôi khi trẻ chỉ cần điều trị bảo tồn như thay đổi tư thế ngồi học, tích cực tập vận động, đu xà, tích cực chơi thể thao , mặc áo nẹp chỉnh hình…'', bác sĩ Sơn lưu ý.

Việc điều trị kịp thời sẽ giúp trẻ ngăn chặn vẹo tiến triển nặng hơn, ngăn chặn được những ca phẫu thuật không đáng có và thay đổi tích cực cho chất lượng cuộc sống của trẻ.