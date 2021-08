Chuyên gia nói gì về 'khoai lang giúp tăng khả năng miễn dịch'?

Mặc dù có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe khi ăn khoai tây thường xuyên (vì chúng là một trong những loại tinh bột tốt nhất để ăn), nhưng nhiều người thích ăn khoai lang vì họ tin rằng loại khoai màu cam phổ biến này còn "lành mạnh" hơn so với khoai tây.

Hầu như không có sự khác biệt về lượng carbohydrate và chất xơ giữa hai loại khoai này, nhưng khoai lang có lượng đường cao hơn một chút (do đó nó được gọi là "ngọt" - sweet potatoes) và nó chứa một số chất dinh dưỡng quan trọng có thể có lợi cho sức khỏe của cơ thể bạn.

Trong tất cả những lợi ích, Megan Byrd, chuyên gia dinh dưỡng từ Oregon (Mỹ), chỉ ra rằng một tác dụng chính của việc ăn khoai lang thường xuyên là tăng cường khả năng miễn dịch do giàu beta carotene, theo Eat This, Not That!

Món khoai lang nướng Shuttertock

Chuyên gia Byrd cho biết: “Khoai lang có hàm lượng beta carotene cực cao, đây là chất dinh dưỡng tương tự trong cà rốt giúp chúng có màu cam”.

"Beta carotene được chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể chúng ta, và được sử dụng cho thị lực, đồng thời tăng cường hệ thống miễn dịch của chúng ta! Vitamin A đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng phản ứng miễn dịch của cơ thể đối với một số mầm bệnh, giúp chúng ta khỏe mạnh và không bị nhiễm trùng", chuyên gia Byrd giải thích, theo Eat This, Not That!

Theo một nghiên cứu được Tạp chí Y học Lâm sàng công bố, vitamin A có thể thúc đẩy và điều chỉnh chức năng miễn dịch trong cơ thể và cung cấp khả năng bảo vệ chống lại nhiều bệnh truyền nhiễm.

Chuyên gia Byrd cho biết: “Vitamin A được tìm thấy trong khoai lang cũng được chứng minh là có đặc tính chống viêm và thậm chí còn được chứng minh là giúp ngăn ngừa các bệnh tự miễn dịch”.

Giữa các đặc tính tăng cường miễn dịch, có vẻ như đã đến lúc bắt đầu bổ sung khoai lang vào chế độ ăn uống của bạn, theo Eat This, Not That!