Chuyên gia WHO lý giải vì sao chưa tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em

Tại hội nghị hội trực tuyến đánh giá và triển khai một số giải pháp bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em (TE) trong đại dịch Covid-19 do Bộ LĐ-TB-XH tổ chức sáng nay, 8.9, trước tình hình số ca nhiễm Covid-19 trong TE gia tăng trong thời gian gần đây, các địa phương đã kiến nghị Bộ LĐ-TB-XH cần ưu tiên tiêm vắc xin cho TE.

Về vấn đề này, TS Annie Chu, Điều phối viên Nhóm Chăm sóc sức khỏe toàn dân , Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam, cho biết: “Các bằng chứng hiện có cho thấy trẻ em ít có nguy cơ mắc bệnh nặng và tử vong do nhiễm Covid-19 so với các nhóm tuổi khác. Tuy nhiên, điều quan trọng vẫn là chúng ta phải dạy trẻ các biện pháp phòng ngừa cơ bản, như giữ khoảng cách an toàn, tránh đám đông và tiếp xúc gần, đeo khẩu trang đúng cách và thường xuyên rửa tay. Các biện pháp phòng ngừa riêng của người lớn cũng rất quan trọng trong việc ngăn ngừa lây truyền vi rút cho TE”.