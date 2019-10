Chuyện lạ: Người đàn ông bị mất vị giác do thiếu máu

Người đàn ông 64 tuổi đến gặp một bác sĩ của Đại học Quốc gia Singapore trong tình trạng lưỡi bị đau, đỏ kèm cảm giác nóng rát quanh môi. Những triệu chứng này đã kéo dài suốt 6 tháng, theo The New England Journal of Medicine.