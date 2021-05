Cỏ lúa mì giúp giảm cholesterol và giảm viêm

Chứa nhiều vitamin và khoáng chất như vitamin A , C, E, cỏ lúa mì ngày càng được ưa chuộng, theo trang The Beet.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Supriya Lal, cỏ lúa mì mang lại nhiều lợi ích sức khỏe như sau:

Cân bằng đường huyết

Cỏ lúa mì giúp cân bằng đường huyết Shutterstock

Cỏ lúa mì có chứa chất xơ, giúp làm chậm quá trình hấp thụ carbohydrate ở ruột. Điều này giúp cân bằng đường huyết. Nếu đường huyết tăng đột biến có thể dẫn đến các bệnh mạn tính như bệnh tiểu đường loại 2.

Giảm cholesterol

Các nghiên cứu trên động vật đã chỉ ra rằng việc dùng cỏ lúa mì giúp làm giảm chỉ số LDL cholesterol và giảm nồng độ chất béo trung tính có hại. Tác dụng của cỏ lúa mì tương tự như tác dụng của atorvastatin - một loại thuốc giảm cholesterol. Tuy nhiên, cần nghiên cứu thêm để xác nhận liệu cỏ lúa mì có tác dụng với cholesterol ở người không.

Giảm viêm

Cỏ lúa mì chứa nhiều vitamin và chất chống ô xy hóa. Tuy nhiên, nó không thể thay thế hoàn toàn chế độ ăn nhiều trái cây và rau củ quả. Chất chống ô xy hóa của cỏ lúa mì ngăn ngừa tổn thương ở các tế bào do các gốc tự do gây ra. Nhiều gốc tự do dư thừa có thể khiến tình trạng viêm nhiễm nặng hơn, tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính.

Cải thiện nhận thức

Cỏ lúa mì chứa hàm lượng lớn vitamin K - một chất cần thiết cho sức khỏe của não bộ và xương. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng vitamin K có thể cải thiện trí nhớ và ngăn ngừa bệnh Alzheimer. Nó có thể giúp cải thiện nhận thức và sự minh mẫn.

Cỏ lúa mì được bày bán dưới dạng bột, viên hoặc nguyên cây. Bạn có thể chế biến “siêu thực phẩm” này thành sinh tố, nước trái cây... Bạn nên trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi dùng cỏ lúa mì thường xuyên vì nó có một số tác dụng phụ như gây đau bụng hoặc buồn nôn, theo The Beet.