Con một có ích kỷ, cô đơn, dễ hư hỏng không?

Nghiên cứu “Sự kết thúc của một khuôn mẫu” tiến hành trên gần 2.000 người trưởng thành Đức cho thấy, con một không ái kỷ hơn những người có anh chị em, theo Inverse.

Về mặt tính cách , không có sự khác biệt nào được tìm thấy giữa những người có và không có anh chị em trong các đặc điểm như hướng ngoại, trưởng thành, hợp tác, tự chủ, kiểm soát cá nhân và lãnh đạo. Theo Inverse, trên thực tế, con một có động lực đạt thành tựu cao hơn (thước đo khát vọng, nỗ lực và kiên trì) và điều chỉnh cá nhân (khả năng thích nghi với điều kiện mới) so với những người có anh chị em. Động lực thành tích cao hơn của con một giải thích lý do tại sao họ có xu hướng học cao và dấn thân vào nghề nghiệp uy tín hơn so với những người có anh chị em.