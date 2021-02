Covid-19: 15 sai lầm khi đeo khẩu trang, tệ hơn là không đeo

Đó là lời khuyên của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ. CDC Mỹ cũng lưu ý rằng điều quan trọng là bạn phải đeo khẩu trang đúng cách. Có một số sai lầm dễ mắc phải khiến nhiều người đeo khẩu trang mà còn tệ hơn là không đeo, theo Eat This, Not That!

1. Đừng đeo khẩu trang hai lần

Nếu bạn đang sử dụng khẩu trang loại dùng một lần, hãy chỉ dùng một lần, loại bỏ nó khi bạn ở nhà. Nếu bạn có khẩu trang bằng vải, hãy giặt thật sạch sau mỗi ngày đeo.

2. Đừng quên giặt khẩu trang

Giặt sạch khẩu trang vải và phơi khô Ảnh: Shutterstock

Sau khi bạn đeo khẩu trang ở nơi công cộng, hãy xem nó có bị nhiễm bẩn và cần được giặt sạch không. Hãy chuẩn bị sẵn một vài khẩu trang trong người để bạn không phải sử dụng liên tục một cái khẩu trang đã bị bẩn.

3. Đừng chạm vào khẩu trang bằng tay bẩn

Trước khi đeo khẩu trang, hãy rửa tay bằng xà phòng và nước trong 20 giây, và trong khi đeo, hãy để tay tránh xa mặt. Nếu tay của bạn chứa virus Corona hoặc các vi khuẩn khác, và bạn chạm vào hoặc làm xước bề mặt khẩu trang, bạn có thể hít phải những virus đó.

4. Đừng đeo một khẩu trang cả ngày

Nếu bạn ra ngoài nơi công cộng nhiều lần trong ngày và dừng lại ở nhà giữa những lần đó, bạn nên thay khẩu trang an toàn cho mỗi chuyến đi.

5. Đừng phun hóa chất

Đừng cố khử trùng vải hoặc khẩu trang giấy bằng cách xịt Lysol hoặc các chất khử trùng khác. Bạn không muốn hít thở loại dư lượng hóa chất đó đâu.

6. Không tụt khẩu trang xuống dưới mũi

Hãy luôn nhớ rằng khẩu trang là để che chắn cả miệng và mũi của bạn khỏi virus xâm nhập hoặc thoát ra. Nếu bạn đeo khẩu trang dưới mũi, bạn đã làm giảm hiệu quả của nó đi một nửa. Khẩu trang hiệu quả phải vừa khít với miệng và mũi của bạn, không có khe hở giữa mặt và khẩu trang, theo Eat This, Not That!

7. Đừng đeo khẩu trang quá lỏng lẻo

Đảm bảo khẩu trang của bạn vừa khít nhưng thoải mái trên miệng và mũi. Khẩu trang quá lỏng lẻo có thể không bảo vệ tối ưu.

8. Đừng để ướt

Tiến sĩ Shan Soe-Lin, giảng viên tại Viện các vấn đề toàn cầu của Yale Jackson, nói với New York Times: Việc đeo khẩu trang bị ẩm hoặc ướt sẽ trở nên kém hiệu quả. Nếu có thứ gì đó làm ẩm khẩu trang của bạn, hãy đổi khẩu trang mới. Hãy đảm bảo khẩu trang của bạn khô hoàn toàn sau khi giặt và trước khi đeo.

9. Đừng mãi hoay hoay chỉnh sửa

Tiến sĩ Soe-Lin cho biết, việc bạn cứ chỉnh sửa khẩu trang nhiều lần hoặc loay hoay với dây đeo khẩu trang có thể gây ô nhiễm cho nó. Hãy đeo khẩu trang chặt chẽ và đừng đụng vào nó khi đang đeo.

10. Tháo khẩu trang đúng cách

Khi tháo khẩu trang, không chạm vào mắt, mũi hoặc miệng - bạn có thể truyền vi trùng theo cách này. Tháo khẩu trang bằng cách chỉ chạm vào dây đeo hoặc dây buộc và rửa tay ngay sau khi tháo ra.

11. Đừng cho khẩu trang vào túi của bạn

Mayo Clinic khuyên bạn không nên cất khẩu trang trong túi để sử dụng sau đó, vì có thể dẫn đến ô nhiễm Ảnh: Shutterstock

Mayo Clinic khuyên bạn không nên cất khẩu trang trong túi để sử dụng sau đó, vì có thể dẫn đến ô nhiễm. Để bảo quản khẩu trang, hãy gấp nó vào trong để vùng nhiễm bẩn tự chạm vào và cho vào túi giấy. (Điều đó tốt hơn nhựa, vì giấy cho phép không khí lưu thông nhiều hơn, giúp hơi ẩm bay hơi).

12. Đừng đeo khẩu trang gây khó chịu

Nếu bạn khó thở hoặc cảm thấy thực sự khó chịu khi đeo khẩu trang, hãy chuyển sang chất liệu khác dễ chịu hơn. Nếu khẩu trang của bạn gây khó chịu, bạn có thể chạm vào nó thường xuyên hơn để điều chỉnh, điều này có thể tạo ra vi trùng.

13. Đừng chạm vào khẩu trang bằng lưỡi

Làm như vậy sẽ làm ẩm khẩu trang, làm cho nó kém hiệu quả và bạn có thể đưa bất kỳ vi trùng nào mắc kẹt trong khẩu trang vào miệng.

14. Không chia sẻ khẩu trang

Mỗi khẩu trang nên được coi là sử dụng một lần, trước khi bạn vứt bỏ hoặc giặt sạch. Không chia sẻ khẩu trang của bạn với người khác nếu bạn đã đeo nó.

15. Đừng quên đeo!