Đại dịch Covid-19: 9 thói quen ăn uống đang khiến bạn… giảm thọ

Đại dịch Covid-19 đã làm đảo lộn nhiều điều trong cuộc sống, trong đó có thói quen ăn uống. Để tìm ra những thói quen ăn uống nào có nguy cơ làm giảm tuổi thọ của chúng ta, Eat This, Not That! đã hỏi nhiều chuyên gia dinh dưỡng về những thói quen nào cần lưu ý.

Dưới đây là những gì mà các chuyên gia đề xuất.

1. Lạm dụng các vật dụng tiện lợi

Khi chúng ta mệt mỏi vì công việc nấu nướng, việc cho vào lò vi sóng một bữa ăn đông lạnh hoặc hâm nóng một chiếc bánh pizza mua ở cửa hàng đúng là rất tiện lợi. Tuy nhiên, bạn không nên lạm dụng nó.

Chuyên gia dinh dưỡng, thạc sĩ Shena Jaramillo nói: Chúng tôi thường tìm thấy bánh quy, bánh ngọt, bánh burritos đông lạnh, nước ngọt, bánh pizza đông lạnh trong xe hàng của mình khi đi siêu thị. Những thứ này có thể chứa nhiều calo và ít chất dinh dưỡng… Thay vào đó, hãy thử ăn trái cây và rau đông lạnh hoặc đóng hộp, ngũ cốc nguyên hạt khô và bánh mì nguyên cám để giúp thức ăn và chất dinh dưỡng đi xa hơn, theo Eat This, Not That!

2. Liên tục đặt đồ ăn về nhà

Không gì dễ dàng hơn là đặt một bữa ăn qua ứng dụng giao hàng, nhưng sự cám dỗ này có thể dễ dàng gây hại cho cơ thể chúng ta.

Chuyên gia dinh dưỡng Jaramillo nói: Việc gọi món có thể dẫn đến chế độ ăn nhiều chất béo, natri và đường bổ sung. Trong một thời gian dài, điều này có thể khiến bạn tăng cân và cảm thấy uể oải.

3. Để thực phẩm kém dinh dưỡng ở nơi dễ thấy

Hãy để những thức ăn lành mạnh, như trái cây, ở chỗ dễ nhìn thấy Ảnh minh họa: Shutterstock

Bạn có nhiều thứ phải lo lắng hơn là các bữa ăn đông lạnh và đồ ăn đặt qua ứng dụng.

Jackie Newgent, chuyên gia dinh dưỡng thực vật và là tác giả của Sách dạy bệnh tiểu đường sạch và đơn giản cho biết: Ở nhà thường xuyên hơn có nghĩa là bạn cũng sẽ nhìn thấy đồ ăn thường xuyên hơn. Hãy sắp xếp đồ ăn một cách lành mạnh hơn.

Ví dụ như sắp xếp sao cho bạn nhìn thấy ngay một tô trái cây đầy màu sắc chứ không phải là một lọ bánh quy trên quầy bếp của bạn…

4. Ăn tối bên ngoài

Nếu bạn quyết định đi ra ngoài ăn tối, bạn có thể đẩy mình vào nguy cơ lây nhiễm cao hơn. Chuyên gia, bác sĩ Leann Poston cho biết: Các yếu tố nguy cơ chính đối với COVID-19 bao gồm ở gần những người khác, không đeo khẩu trang và thông gió trong phòng… Ăn ở nhà hàng hoặc quán bar có nguy cơ cao vì những lý do này.

5. Ăn các loại thực phẩm gây căng thẳng cho gan

Lá gan của bạn có thể chịu rất nhiều hình phạt, nhưng trong thời gian đại dịch, bạn nên cố gắng hạn chế việc lạm dụng nó.

Chuyên gia Leann Poston cho biết: Nên tránh bất kỳ loại thực phẩm nào gây căng thẳng cho gan như thực phẩm có xirô ngô nhiều fructose hoặc chất béo chuyển hóa. Bạn có thể giải tỏa căng thẳng cho gan và cho phép hệ thống miễn dịch hoạt động tối ưu.

6. Ăn quá nhiều carb

Tránh những thói quen ăn uống này trong thời gian COVID-19 có thể giúp tăng tuổi thọ của bạn, chẳng hạn như cố gắng không ăn quá nhiều carb đã qua chế biến.

Tiến sĩ, bác sĩ Michael Crupain cho biết: Chỉ nên ăn ít đồ ăn vặt chứa nhiều carb đơn giản như đường và bột trắng. Những loại đồ ăn vặt này có thể khiến bạn đói, dễ gây viêm nhiễm và góp phần làm tăng cân.

Thay vào đó, hãy ăn ngũ cốc nguyên hạt và các loại rau giàu chất xơ.

7. Ăn uống vô tâm

"Nếu bạn bị mắc kẹt ở nhà, bạn có thể dành nhiều thời gian hơn để lấp đầy khoảng trống bằng cách ăn vặt", tiến sĩ Crupain nói.

Theo tiến sĩ Crupain, khi ăn, hãy chú ý đến cảm giác thực sự của những gì bạn đang ăn. Cắn miếng đầu tiên của món ăn nhẹ có vị mặn hoặc đường có thể khiến bạn cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng những lần ăn sau đó sẽ ít hơn. Hãy nghĩ xem bạn cảm thấy thế nào sau 20 hoặc 30 phút sau. Bạn có vui khi ăn thứ đó không? Lần sau khi bạn đi tìm thức ăn, hãy nghĩ lại xem nó thực sự như thế nào.

8. Từ bỏ chế độ ăn kiêng của bạn

Chỉ vì thế giới thay đổi không có nghĩa là bạn phải từ bỏ chế độ ăn kiêng của mình.

"Chỉ vì bạn đang làm việc ở nhà không có nghĩa là bây giờ bạn có thể ăn bất cứ khi nào bạn muốn chỉ vì nó thuận tiện hơn", tiến sĩ Oz nói.

Tiến sĩ Oz tiếp: "Lên lịch ăn uống hằng ngày có thể giúp giảm bớt lo lắng và giúp bạn giữ vững lập trường. Nếu bạn sống với những người khác, hãy cố gắng ăn một bữa cùng nhau để giúp bạn bớt cảm thấy bị cô lập".

9. Ăn quá nhiều muối

Lượng muối dư thừa không bao giờ giúp ích cho bất kỳ ai, và khi lạm dụng quá nhiều chất dinh dưỡng này, chúng ta phải đề phòng nếu không sẽ phải đối mặt với một số hậu quả nghiêm trọng, theo Eat This, Not That!