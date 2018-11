Củ dền giúp ngừa mất thị lực

Bổ sung nitrate thực vật, chủ yếu có trong cải bó xôi và củ dền, có thể ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng - nguyên nhân phổ biến gây mất thị lực ở những người trên 50 tuổi, theo nghiên cứu mới được đăng trên chuyên san Journal of the Academy of Nutrition & Dietetics.