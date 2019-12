Cứu sống bệnh nhi bị đột quỵ nhồi máu não do huyết khối

Sau đó, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh Viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM).

Hôm nay (23.12), theo thông tin của Bệnh viện Nhi đồng Thành phố: Bệnh nhi N.H.K (3 tuổi, ngụ An Giang) được làm xét nghiệm và chụp CT khẩn để kiểm tra. Các bác sĩ đã phát hiện bé bị đột quỵ nhồi máu não do huyết khối. Huyết khối lấp kín gây tắc mạch máu não, tiên lượng bệnh nhi có khả năng tàn tật cao, nguy cơ đe dọa đến tính mạng...

Các bác sĩ khoa ngoại thần kinh đã khẩn trương hội chẩn và tiến hành can thiệp lấy huyết khối bằng đường động mạch dưới DSA (chụp mạch máu số hóa xóa nền).

Sau 2 giờ can thiệp, động mạch bị tắc của bé đã được tái thông hoàn toàn.

Hiện tại bé đã tỉnh táo, đang dần hồi phục sức cơ nửa người bên phải, đi đứng bình thường, tự ăn uống được và có thể được xuất viện trong 1-2 ngày tới.

Theo thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Duy Khải, Trưởng Khoa Ngoại Thần kinh , Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, ở trẻ em, đột quỵ nhồi máu não gây nguy cơ tử vong rất cao. Tuy nhiên bệnh rất dễ chẩn đoán nhầm với các bệnh lý khác làm chậm trễ quá trình điều trị.

Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam triển khai thành công can thiệp lấy huyết khối qua đường động mạch cho trẻ bị đột quỵ nhồi máu não. Can thiệp lấy huyết khối bằng DSA là kỹ thuật chuyên sâu về đột quỵ não, có thể cứu sống tính mạng bệnh nhân đột quỵ não nặng trong gang tấc; trẻ bị tắc mạch não được can thiệp nhẹ nhàng, không cần mổ.