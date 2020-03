Cứu sống cụ bà bị phình động mạch chủ gần vỡ

Bệnh nhân N.T.T (82 tuổi, ngụ Q.Bình Tân, TP.HCM) nhập viện Bệnh viện Gia An 115 (TP.HCM) trong tình trạng huyết áp cao (160/90 mmHg), đau vùng bụng, có túi phình động mạch chủ đập theo nhịp mạch ngay rốn.

Người nhà bệnh nhân cho biết, trước đó, bệnh nhân đã được phát hiện bị phình động mạch chủ bụng dưới thận, có chỉ định mổ nhưng chưa thực hiện. Bên cạnh đó, bệnh nhân còn có tiền sử bị bệnh mạch vành, xơ vữa động mạch và tăng huyết áp.

Hôm nay (29.3), tiến sĩ - bác sĩ Trương Vĩnh Long, Giám đốc Bệnh viện Gia An 115, cho biết: Đây là một ca bệnh phức tạp vì qua các chẩn đoán hình ảnh cho thấy khối phình động mạch chủ bụng của bệnh nhân có kích thước lớn, nguy cơ vỡ rất cao, bệnh nhân lại cao tuổi và có nhiều bệnh mạn tính nguy hiểm.

Qua hội chẩn toàn bệnh viện, các bác sĩ đánh giá, bệnh nhân cần được can thiệp ngay lập tức để bảo toàn tính mạng. Tuy nhiên, điều khiến các bác sĩ e ngại là bệnh nhân đã cao tuổi, có bệnh lý mạch vành mạn. Nếu mổ hở theo phương pháp truyền thống thì bệnh nhân có thể bị các biến chứng như nhồi máu cơ tim, viêm phổi do thở máy kéo dài sau mổ, nguy cơ tử vong có thể rất cao.

“Nhằm giảm thiểu các nguy cơ phẫu thuật , đảm bảo tỉ lệ mổ thành công cao cho bệnh nhân, các bác sĩ đã quyết định áp dụng một phương pháp mới là phẫu thuật nội mạch, đặt stent động mạch chủ bụng”, bác sĩ Long cho biết.

Bệnh nhân được phẫu thuật tại phòng mổ hybrid, với sự hỗ trợ của hệ thống máy chụp mạch xóa nền kỹ thuật số (DSA) và các trang thiết bị hiện đại. Bác sĩ đã đặt stent thành công và tái tạo lại lưu thông mạch máu.

Tiến sĩ - bác sĩ Phạm Thế Việt, Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện Gia An 115, cho biết thêm: phòng mổ hybrid là phòng mổ hiện đại với sự tích hợp của các thiết bị chẩn đoán, can thiệp và phẫu thuật. Nhờ đó, các phẫu thuật và can thiệp ít xâm lấn trở nên dễ dàng hơn, an toàn hơn với mọi chuyên khoa, đặc biệt là các chuyên khoa sâu như tim mạch, thần kinh, ngoại gan mật, tiết niệu, cơ xương khớp…