10 kỹ thuật điều trị chuyên sâu mới của các bệnh viện TP.HCM năm 2019

1. Sử dụng trí tuệ nhân tạo của Robot Modus V Synaptive trong phẫu thuật thần kinh

Ngày 15.2, Bệnh viện Nhân dân 115 là đơn vị đầu tiên của châu Á triển khai thành công hệ thống Robot Modus V Synaptive. Trí tuệ nhân tạo (AI) của Robot Modus V Synaptive được sử dụng để phẫu thuật thành công u não cho bệnh nhân.

Tính đến nay, đã có 10 trường hợp bệnh lý u não và u tủy sống được bệnh viện phẫu thuật thành công bằng kỹ thuật mới này.

2. Phẫu thuật đặt điện cực kích thích não sâu điều trị bệnh Parkinson

Tháng 4 năm nay, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đã chính thức được Sở Y tế phê duyệt kỹ thuật đặt điện cực kích thích não sâu điều trị cho bệnh nhân bị các bệnh rối loạn vận động như bệnh Parkinson, run vô căn, loạn trương lực cơ kháng trị.

Hiện đã có 28 người bệnh bị bệnh Parkinson, run vô căn, loạn trương lực được điều trị thành công bằng kỹ thuật mới này tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

3. Ô xy hóa máu qua màng ngoài cơ thể trong điều trị suy hô hấp tuần hoàn ở trẻ em

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố và Bệnh viện Nhi đồng 1 là hai bệnh viện nhi tiên phong triển khai thành công kỹ thuật ô xy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (ECMO). Đây là một kỹ thuật chuyên sâu, cần trang bị máy ECMO hiện đại và đội ngũ chuyên gia về hồi sức cấp cứu, tim mạch, ngoại khoa phối hợp với nhau.

Kỹ thuật này giúp cứu sống những trẻ em bị viêm cơ tim tối cấp, suy hô hấp, suy tim cấp trong tình trạng nguy kịch, cấp cứu thất bại với các biện pháp hồi sức chuyên sâu khác, có nguy cơ tử vong cao.

4. Tiêm nội nhãn chất ức chế yếu tố tăng trưởng nội mạch điều trị bệnh lý võng mạc ở trẻ sinh non

Bệnh viện Nhi đồng 1 đã triển khai thành công kỹ thuật tiêm nội nhãn chất ức chế yếu tố tăng trưởng nội mạch (VEGF inhibitors) nhằm can thiệp các trường hợp trẻ sơ sinh mắc bệnh lý võng mạc do sinh non (ROP) thể nặng, thất bại với phẫu thuật thuật laser. Đã có hơn 200 trường hợp được can thiệp bằng kỹ thuật này, không có biến chứng nào đáng kể, giúp bệnh nhi tránh khỏi mù lòa.

Bệnh viện Nhi đồng 1 hiện là Trung tâm sàng lọc, điều trị ROP và cũng là nơi duy nhất triển khai kỹ thuật tiêm nội nhãn VEGF inhibitors trong điều trị ROP ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

Bệnh nhi được oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (ECMO) tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố BVCC

5. Phẫu thuật Hybrid chuyển vị các nhánh động mạch tạng và não - đặt ống ghép nội mạch điều trị phình động mạch chủ bụng trên thận và quai động mạch chủ

Phình động mạch chủ bụng trên thận cũng như quai động mạch chủ là những bệnh lý nặng, nguy cơ tử vong cao do vỡ túi phình.

Từ tháng 7.2019, Bệnh viện Bình Dân đã bắt đầu triển khai kỹ thuật Hybrid (phối hợp mổ mở và đặt ống ghép) để điều trị các bệnh lý động mạch chủ phức tạp.

Đây là phương pháp điều trị hiệu quả, ít biến chứng và phù hợp với kinh tế của nước ta.

6. Phẫu thuật nội soi điều trị ung thư họng miệng thanh quản bằng laser

Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM là bệnh viện đầu tiên tại khu vực phía Nam thực hiện vi phẫu thuật bằng laser điều trị ung thư họng miệng thanh quản thành công.

Đây là phẫu thuật xâm lấn tối thiểu qua đường miệng giúp giảm biến chứng và nâng cao hiệu quả điều trị ung thư họng miệng thanh quản, với 95,6% các khối u có thể được cắt rộng an toàn và hiệu quả; tỉ lệ tái phát thấp 4,2%; thời gian nằm viện sau mổ trung bình là 4-7 ngày.

Chức năng hô hấp, nuốt và chất giọng của bệnh nhân cũng được bảo tồn tối đa.

7. Phẫu thuật vi phẫu nối mạch chi bằng bộ nối mạch máu nhỏ Anastomotic Coupler

Tháng 8.2019, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình đã được Sở Y tế cho phép triển khai chính thức kỹ thuật phẫu thuật vi phẫu nối mạch chi bằng bộ nối mạch máu nhỏ Anastomotic Coupler. Phương pháp dùng để khâu nối động mạch và tĩnh mạch trong các vết thương đứt lìa chi hay kỹ thuật chuyển vạt da tự do.

Tính đến thời điểm hiện nay, bệnh viện đã thực hiện thành công 30 ca, cứu sống nhiều chi đứt rời cũng như rút ngắn thời gian cho các ca phẫu thuật phức tạp cần phải nối mạch máu.

8. Ứng dụng các thuật toán tiên tiến giúp xạ trị trúng đích cho bệnh nhân ung thư

Bệnh viện Ung Bướu đã đầu tư hệ thống phần mềm lập kế hoạch xạ trị thông minh, quản lý người bệnh và tích hợp với hệ thống máy xạ trị hiện đại để điều trị nhiều bệnh lý ung thư. Những kỹ thuật hiện đại này giúp cho liều xạ trị tập trung vào khối bướu rất cao; hạn chế tối đa liều xạ trị vào những cơ quan lành xung quanh; người bệnh giảm số lần tia xạ từ 30 - 35 lần xuống còn khoảng 5 - 10 lần; điều trị hiệu quả cao, ít biến chứng.

9. Xác định HLA độ phân giải cao bằng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới

Từ tháng 10.2019, Bệnh viện Truyền máu Huyết học là bệnh viện đầu tiên trong cả nước đưa xét nghiệm xác định HLA độ phân giải cao bằng kỹ thuật giải trình tự gen thế hệ mới (Next Generation Sequencing – NGS), phục vụ cho hoạt động ghép.

Trước đây, để chuẩn bị cho các ca ghép không cùng huyết thống, mẫu ADN của người bệnh phải được gửi ra nước ngoài để làm xét nghiệm xác định HLA độ phân giải cao. Xét nghiệm này được thực hiện tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học giúp các bác sĩ có công cụ tốt hơn cho việc tìm người cho phù hợp HLA, nhất là trong các trường hợp ghép không cùng huyết thống.

10. Sử dụng Laser Fotona Ebrium Yag trong hỗ trợ điều trị tiểu không kiểm soát khi gắng sức

Từ tháng 11.2019, Bộ Y tế đã cho phép Bệnh viện Hùng Vương chính thức sử dụng Laser Fotona Ebrium Yag trong hỗ trợ điều trị tiểu không kiểm soát khi gắng sức. Đây là thủ thuật xâm lấn tối thiểu được dùng để tăng cường chức năng của mô liên kết bên trong thành âm đạo, cải thiện sự nâng đỡ của sàn chậu và giảm bớt các triệu chứng tiểu không kiểm soát khi gắng sức, làm trẻ hóa âm đạo.

Tiểu không kiểm soát khi gắng sức xuất hiện ở khoảng 25% phụ nữ trẻ, 44 - 57% phụ nữ trung niên và mãn kinh, đặc biệt có khoảng 75% phụ nữ từng có ít nhất một lần xuất hiện tình trạng này.