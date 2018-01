Khi máu được truyền đi khắp cơ thể, nhiều cơ chế sẽ đi vào hoạt động giúp phòng chống ung thư tốt hơn.



Hãy nhớ rằng, các tế bào ung thư phát triển mạnh trong môi trường a xít và ô xy thấp. Bằng cách giữ mức ô xy trong máu cao, bạn có thể ngăn sự phát triển của khối u ung thư. Có 3 cách tốt nhất để tăng mức ô xy trong máu, theo naturalnews.

Hít thở đúng cách

Bạn có biết rằng thở không đúng cách có thể làm giảm mức ô xy trong máu xuống 20%? Mức ô xy thấp trong máu, được gọi là tình trạng thiếu ô xy máu, có thể làm tăng lo lắng, mệt mỏi, nhức đầu; ở mức độ ô xy máu thấp nghiêm trọng, có thể gây tím tái, hôn mê và tử vong. Mặt khác, tập luyện hít thở sâu có thể giúp ích cho phản xạ hàn gắn của cơ thể.

Tập thể dục

Tập thể dục đầy đủ mỗi ngày, đặc biệt là ở những buổi tập ít nhất 30 phút, có thể làm tăng đáng kể mức ô xy trong máu, giúp ích cho giao tiếp phức tạp giữa não và cơ thể. Khi tập thể dục, tế bào sẽ nhanh chóng tiêu hao ô xy. Ngược lại, mức độ cácbon điôxít tăng lên khi não tăng hô hấp. Kết quả: thêm ô xy cho mỗi tế bào trong cơ thể.

Tập thể dục cũng kích thích sự phát triển của các mạch máu mới, có thể giúp làm dịu huyết áp cho những người mắc bệnh cao huyết áp và bệnh tiểu đường loại 2.

Ăn các loại thực phẩm phù hợp

Ăn thực phẩm có chứa nhiều chất chống ô xy hóa giúp nhận ô xy hiệu quả hơn. Ăn thực phẩm có chứa nhiều vitamin như A, C và E như quả mọng và các loại rau lá xanh đậm như cải xoăn giúp ích cho ô xy. Các axit béo từ những thực phẩm này cũng giúp tăng mức ô xy trong hemoglobin, là cơ chế vận chuyển ô xy trong máu. Hãy nhớ rằng cơ thể không thể tạo ra nhiều loại axit béo, do đó bạn ăn các thực phẩm như cá nước lạnh, dầu hạt lanh, dầu ô liu và quả óc chó có lượng a xít béo chưa no một lần cao và giàu omega 3.

Cũng nên nhớ rằng việc tiêu thụ quá nhiều rượu và các loại thực phẩm có đường sẽ dẫn đến stress ô xy hóa có thể làm giảm mức ô xy trong máu và làm tăng nguy cơ mắc bệnh như ung thư.

Ngọc Lam