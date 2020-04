Đại dịch Covid-19: Lợi ích của việc dùng video call khi làm việc tại nhà

Làm việc tại nhà là yêu cầu ở nhiều công ty vì đại dịch Covid-19 do virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra. Điều này khó khăn với nhiều người bởi chỉ có mình ta với laptop. Tương tác xã hội rất quan trọng đối với sức khỏe của não ở tất cả các loài, nhưng tiếp xúc trực quan đặc biệt tốt cho loài người. Theo nghiên cứu, sự cô lập này thay đổi bộ não theo thời gian, khiến chúng ta lo âu, nghi ngờ và tức giận nhiều hơn.

Cuộc gọi video (video call) có thể xoa dịu những cảm xúc đó và giúp ta cảm thấy kết nối nhiều hơn. Nhìn thấy những người đã biết qua màn hình, cho dù là đồng nghiệp, bạn bè hay người thân, sẽ kích hoạt bộ não giống như cách ta nhìn thấy họ bằng xương bằng thịt, theo Bustle.

Các nghiên cứu cho thấy video call cũng hữu ích cho sức khỏe cảm xúc. Một nghiên cứu năm 2018 được công bố trên The American Journal of Geriatric Psychiatry đã xem xét gần 1.500 người lớn tuổi ở Mỹ, những người có khả năng bị cô lập về mặt xã hội, và thấy rằng dùng gọi video để duy trì kết nối có thể giảm triệu chứng trầm cảm gần 50% so với gọi điện thoại thường và kết nối email.