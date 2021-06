Đau bên hông không ngờ bị vỡ động mạch thắt lưng nguy kịch

Trước đó, bệnh nhân nữ N.T.N., 67 tuổi, ngụ ở H.Tịnh Biên, An Giang được tuyến trước chuyển đến trong tình trạng sốc do mất máu, bệnh nhân lơ mơ, da niêm nhợt, bứt rứt, huyết áp thấp dù đang sử dụng thuốc vận mạch liều cao có biểu hiện rối loạn đông máu.

Cách nhập viện khoảng 4 ngày bệnh nhân đau hông trái tăng dần, đến bệnh viện địa phương khám, huyết áp thấp, chóng mặt. Sau khi được xử trí cấp cứu, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ điều trị. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường tuýp 2 đang điều trị.

Tình trạng vỡ động mạch vùng thắt lưng của bệnh nhân trước và sau khi can thiệp nút mạch cầm máu Ảnh Đình Tuyển

Tại đây, kết quả kiểm tra ghi nhận vùng hông trái của bệnh nhân có khối máu tụ 80x77 mm, căng đau. Chụp cắt lớp vi tính bụng có cản quang ghi nhận hình ảnh thoát mạch. Bệnh nhân có chỉ định chụp và can thiệp nội mạch. Ê kíp can thiệp nút mạch do BS.CK1 Trần Công Khánh, Phó trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, thực hiện. Kết quả ghi nhận có ổ thoát mạch từ nhánh động mạch thắt lưng trái, ê kíp tiến hành tắc mạch bằng keo, sau đó chụp kiểm tra thấy tắc hoàn toàn nhánh thoát mạch trong thời gian 30 phút. Sau can thiệp, tình trạng huyết động bệnh nhân ổn định dần. Tới sáng 25.6, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, sinh tồn ổn định đang được điều trị khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu.

Theo BS Phạm Thanh Phong, tụ máu sau phúc mạc thường là hậu quả của khối tăng sinh của thận và tuyến thượng thận cũng như phình động mạch chủ bụng, chấn thương mạch máu và tình trạng rối loạn đông máu. Tuy nhiên, tụ máu sau phúc mạc do vỡ động mạch thắt lưng tự phát là một tình trạng cực kỳ hiếm gặp và do đó cũng có rất ít thông tin về tình trạng này trong y văn.

Hiện tại sức khỏe của bệnh nhân đã dần ổn định sau khi được can thiệp kịp thời Ảnh Đình Tuyển Khối máu tụ sau phúc mạc được tạo nên do vỡ động mạch thắt lưng thường liên quan với chấn thương, u ác tính sau phúc mạc. Tuy nhiên, dựa vào những tiến bộ gần đây của khoa học kỹ thuật và trang thiết bị, vỡ động mạch thắt lưng tự phát rất hiếm xảy ra nhưng nó là một thử thách lớn trong chẩn đoán chính xác và điều trị, tỷ lệ tử rất vong cao.

Những người lớn tuổi, suy thận và đang điều trị thuốc kháng đông có nguy cơ cao bị vỡ động mạch thắt lưng tự phát hơn những người bình thường. Các triệu chứng điển hình gồm đau bụng, tụt huyết áp, xuất hiện khối u vùng bụng.

Trong điều trị, tỷ lệ tử vong của vỡ động mạch thắt lưng tự phát có thể giảm thấp nhờ vào phát hiện sớm và điều trị bằng kỹ thuật nút mạch giúp cầm máu kịp thời. Đây là kỹ thuật hiện đại, can thiệp xâm lấn tối thiểu, điều trị tối đa, có độ an toàn, hiệu quả cao, không gây mất máu và ít đau đớn. Cụ thể, can thiệp nút mạch cầm máu, bệnh nhân sẽ không phải trải qua những cuộc đại phẫu kéo dài hàng giờ, tiềm ẩn biến chứng trong và sau phẫu thuật nguy hiểm như sốc mất máu, nhiễm trùng vết mổ. Can thiệp thành công cũng giúp giảm lượng máu cần truyền, giảm tỷ lệ tử vong và giảm thời gian nằm viện của bệnh nhân, thời gian thủ thuật ngắn, cầm máu được tức thì, hạn chế tối đa xâm lấn.