Đau bụng nhưng ngại đi khám bệnh vì sợ Covid-19, bệnh nhân suýt tử vong

Hôm nay (25.8), thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Thế Toàn, Phó trưởng Khoa Ngoại, Bệnh viện Gia An 115 (TP.HCM), cho biết: Bệnh nhân W.W.C (66 tuổi, người Đài Loan, đã sinh sống tại Việt Nam 2 năm nay, hiện ngụ Long An) đến khám trong tình trạng đau khắp bụng, không thể đi lại.

Bệnh nhân cho biết đã đau bụng từ trước đó 2 ngày. Ban đầu là đau quặn từng cơn quanh rốn trên nền âm ỉ, đi kèm buồn nôn và nôn ói. Bệnh nhân đã được bác sĩ gia đình cho uống thuốc nhưng cơn đau không giảm.

Bác sĩ khuyên bệnh nhân nên nhập viện nhưng do e ngại dịch bệnh Covid-19 nên ông chần chừ, không đi khám.

Sau đó, cơn đau tăng dần, lan tỏa khắp bụng. Bệnh nhân nôn ói 2-3 lần/ngày, không ăn uống được, không đại tiện được. Khi tình trạng đau và đuối sức đến mức không thể đi lại được thì bệnh nhân mới nhập viện tại Bệnh viện Gia An 115.

Qua thăm khám và các kết quả chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ xác định bệnh nhân bị tắc ruột do dây thắt có hoại tử ruột gây viêm phúc mạc toàn thể.

Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cấp cứu ngay lập tức để bảo toàn tính mạng.

“Do bệnh nhân có suy thận cấp, tăng huyết áp và tiền sử bệnh mạch vành, bệnh tim thiếu máu cục bộ, tăng huyết áp, suy thận cấp nên ê-kíp phẫu thuật và gây mê hồi sức đã phải đặc biệt thận trọng để cuộc mổ diễn ra suôn sẻ”, Toàn cho biết thêm phải.

Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị hoại tử một đoạn ruột non dài khoảng 30 cm. Bệnh nhân đã được cắt bỏ đoạn ruột non bị hoại tử và nối ruột non, sau đó rửa bụng, đặt dẫn lưu.