Đâu là chỗ ngồi an toàn nhất trên xe khách, máy bay?

Có một số nơi trên máy bay, ô tô, xe lửa, xe buýt và tàu thuyền có thể an toàn hơn cho hành khách, theo Business Insider.

Cho dù bạn thích ngồi vào ghế trước ô tô của mình, ngồi cạnh cửa sổ trên máy bay hoặc tìm một vị trí trên chuyến tàu đông đúc, vẫn nên cân nhắc tìm những chỗ an toàn hơn.

Tất nhiên, bạn nên thắt dây an toàn khi đi xe, tìm lối thoát hiểm gần nhất trên máy bay, tàu hỏa hoặc xe khách và biết nơi để phao cứu hộ trên thuyền.

Nhưng nơi bạn ngồi cũng quyết định rất lớn đến sự an toàn của bạn. Do đó, ngoài các biện pháp phòng ngừa tiêu chuẩn, việc chọn chỗ ngồi an toàn nhất trong xe hơi, máy bay hoặc xe buýt có thể giúp bạn an toàn hơn trong trường hợp không may xảy ra tai nạn.

Các nhà nghiên cứu đã lấy dữ liệu từ nhiều nguồn để tìm ra chỗ ngồi an toàn nhất trên các loại phương tiện khác nhau. Hy vọng rằng, từ nay bạn đã có thể yên tâm rằng mình đã ngồi đúng chỗ.

Sau đây là những nơi an toàn nhất để ngồi trên mọi loại phương tiện để bạn tham khảo, theo Business Insider.

Máy bay: phía sau là nơi an toàn nhất

Đi bằng máy bay được cho là phương tiện giao thông an toàn nhất.

Tuy nhiên, trong trường hợp hiếm hoi xảy ra tai nạn, có một số khu vực nhất định trên máy bay an toàn hơn những khu vực khác.

Theo phân tích của Popular Mechanicalics, hành khách ngồi gần đuôi máy bay có cơ hội sống sót sau vụ tai nạn cao hơn 40% so với hành khách ngồi phía trước. Một phân tích khác của Times cho thấy hành khách ngồi hàng ghế giữa ở phía sau máy bay có cơ hội sống sót cao nhất.

Ghế ngồi ở giữa của máy bay được cho là kém an toàn nhất trong các vụ tai nạn. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng có những trường hợp khác nhau cho mỗi tai nạn.

Tàu lửa: vị trí trung tâm

Khi chọn chỗ ngồi, hãy cố gắng có được một chỗ ở vị trí trung tâm nhất của tàu lửa. Điều này sẽ giữ bạn ở khoảng cách xa nhất so với các vị trí thường xảy ra va chạm hay trật bánh - đó là phía trước và cuối tàu. Nếu tàu có thắng gấp, lực quán tính sẽ không đẩy bạn lao ra khỏi chỗ khi bạn ngồi ở giữa quay mặt về phía đuôi tàu, theo Business Insider.

Xe khách: an toàn nhất là ngồi giữa xe

Để tìm chỗ ngồi an toàn nhất trên xe khách, hãy đi về giữa xe. Chọn dãy ghế ở chính giữa xe, không gần đầu xe mà cũng không gần cuối xe.

Tiếp tục chọn ghế ngay cạnh lối đi bên trong xe, chỗ tốt nhất là ghế ngay bên phải của lối đi này. Đây là vị trí xa nhất so với xe ngược chiều, sẽ giữ bạn ở khoảng cách xa nhất đối với các va chạm từ phía trước và phía sau xe.

Đồng thời trong trường hợp xe ngược chiều bị mất kiểm soát, lao vào làn đường của xe mình, bạn cũng sẽ được an toàn nhất, theo Business Insider.

Thuyền: Boong dưới hoặc cabin