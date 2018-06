Đi bộ nhanh hơn, sống lâu hơn

Theo các nhà khoa học thuộc Đại học Sydney (Úc), đi bộ với tốc độ trung bình giúp giảm 20% nguy cơ tử vong do bệnh tật so với đi chậm. Tỷ lệ này ở những người đi nhanh là 24%. Tương tự so với nhóm đi chậm, nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch giảm 24% ở nhóm đi bộ với tốc độ trung bình và 21% ở nhóm đi nhanh.

tin liên quan Những thói quen tưởng xấu nhưng lại có lợi cho sức khỏe

Công dụng của

Công dụng của đi bộ thể hiện rõ rệt ở những người có tuổi. Đối với những người trên 60 tuổi, đi bộ với tốc độ trung bình và tốc độ nhanh lần lượt giúp giảm 46% và 53% nguy cơ tử vong do các nguyên nhân tim mạch.

“Tốc độ nhanh thường là 5 - 7 km/giờ song điều này thường phụ thuộc vào mức độ tập thể dục của người đi bộ hoặc có thể được xác định là bạn đổ mồ hôi nhiều hoặc bị hụt hơi nhẹ khi đi bộ nhanh”, Giáo sư Emmanuel Stamatakis, trưởng nhóm nghiên cứu, giải thích.