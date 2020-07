Điều gì xảy ra khi bạn ăn bơ đậu phộng mỗi ngày?

Nhưng điều đó có phải là bạn nên ăn bơ đậu phộng mỗi ngày? Hãy xem các chuyên gia về dinh dưỡng nói gì về bơ đậu phộng, theo Eat This, Not That!

1.Giảm nguy cơ ung thư

Tiêu thụ hạt có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư, bao gồm phổi, tụy, nội mạc tử cung và đại trực tràng , Hollie Zammit, một chuyên gia dinh dưỡng từ Orlando Health (Mỹ), giải thích.

"Trên thực tế, theo Viện Nghiên cứu Ung thư Mỹ, chế độ ăn ít thịt chế biến và giàu các loại đậu, như đậu và các loại hạt, có thể giúp giảm nguy cơ ung thư của bạn", chuyên gia Zammit nói.

Cũng theo chuyên gia Zammit, điều này là nhờ vào nguồn tuyệt vời của các loại vitamin, khoáng chất, chất xơ và chất phytochemical mà các loại hạt có chứa, theo Eat This, Not That!

2.Có thể dẫn đến tăng cân

Natalie Rizzo, chuyên gia dinh dưỡng ở New York (Mỹ), cho biết: "Bơ đậu phộng chứa nhiều calo. Hai muỗng canh có khoảng 180 calo. Vì vậy, ăn quá nhiều có thể dẫn đến tăng cân".

Nhưng đừng lo lắng quá, bạn có thể chống lại việc tăng cân tiềm năng bằng cách kiểm soát khẩu phần của bạn.

3.Giúp bạn có cảm giác no, ít ăn vặt

Chuyên gia Rizzo, trích dẫn nghiên cứu của Viện Y tế Quốc gia Mỹ, cho biết: "Nếu bạn tuân theo các phần được khuyến nghị, ăn bơ đậu phộng có thể làm tăng một số hoóc môn thúc đẩy cảm giác no".

Nhờ vậy, bạn có thể ít ăn vặt sau đó trong ngày. Bắt đầu một ngày với một liều bơ đậu phộng lành mạnh có thể giúp bạn bắt đầu đi đúng hướng.

4.Nhanh chóng, dễ dàng và thuận tiện

Một trong những “khó khăn” của việc ăn uống lành mạnh là thời gian cần thiết để chuẩn bị và nấu các bữa ăn đầy đủ. Bơ đậu phộng loại những “khó khăn” ra khỏi bữa ăn mà không phải “hy sinh” hương vị hoặc dinh dưỡng

"Nhanh chóng, dễ dàng và thuận tiện là tên của trò chơi khi nói đến chế độ ăn uống lành mạnh, phù hợp", chuyên gia Laura Burak nói.

Theo chuyên gia này, bơ đậu phộng đứng hàng đầu không chỉ vì nó là một loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật bổ dưỡng và tốt cho tim, mà còn là một trong những thực phẩm ngon nhất, theo Eat This, Not That!

5.Bạn sẽ hạnh phúc hơn

"Nếu tôi ở trên một hòn đảo hoang vắng và tôi chỉ có thể mang theo một loại thực phẩm, đó sẽ là một lọ bơ đậu phộng", chuyên gia Burak nói.

Trong khi đó, chuyên gia Rizzo cảnh báo rằng nếu bạn không thích bơ đậu phộng, có rất nhiều lựa chọn khác để đảm bảo bạn có đủ nhu cầu dinh dưỡng trong một ngày nhất định. Nhưng nếu bạn thưởng thức bơ đậu phộng, thì không có lý do gì bạn không nên ăn nó mỗi ngày một cách điều độ.

6.Các loại bơ đậu phộng

Không phải tất cả bơ đậu phộng đều giống nhau. Nếu bạn đang ăn nó mỗi ngày, bạn phải biết những gì bạn đang đưa vào cơ thể.

"Bất kể bạn đi theo nhãn hiệu nào, luôn luôn nhìn vào danh sách thành phần và chọn một sản phẩm chỉ có thành phần là đậu phộng", chuyên gia Zammit nói.

Bơ đậu phộng tự nhiên là tốt nhất. Tránh các loại có các chất phụ gia như đường bổ sung và dầu hydro hóa, theo Eat This, Not That!

7.Nên ăn theo nhiều cách khác nhau

Có nhiều cách để thưởng thức bơ đậu phộng:

Thêm bơ đậu phộng vào bánh mì nướng toàn lúa mì và kết hợp với chuối hoặc quả mâm xôi.

Thêm bơ đậu phộng vào trái cây hoặc rau quả. Những lát táo hoặc cần tây là những lựa chọn phổ biến.

Cho một ít bơ đậu phộng vào sinh tố yêu thích của bạn như một nguồn protein.

Ăn bơ đậu phộng với bánh gạo yêu thích của bạn.

Trộn bơ đậu phộng với bột yến mạch.

Ăn bơ đậu phộng với bánh mì tròn ngũ cốc.

Hoặc đơn giản hơn, chỉ cần cái muỗng múc bơ đậu phộng ra và ăn, theo Eat This, Not That!