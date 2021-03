Điều gì xảy ra khi bạn ăn cà rốt?

Nhưng bạn có bao giờ tự hỏi chính xác điều gì sẽ xảy ra với cơ thể mình khi bạn ăn cà rốt không?

Cà rốt chứa nhiều chất chống ô xy hóa, vitamin và thậm chí một chút chất xơ - tất cả đều giúp tăng cường sức khỏe theo nhiều cách khác nhau. Dưới đây là 7 lý do tại sao bạn nên ăn cà rốt hơn, theo Eat This, Not That!

1. Sức khỏe mắt của bạn sẽ được cải thiện

Nếu phải kể tên một chất dinh dưỡng trong cà rốt, nhiều người sẽ đề cập đến vitamin A . Trong nhiều năm, cà rốt đã được biết đến với hàm lượng vi chất dinh dưỡng cao liên quan đến sức khỏe của mắt. Vậy ăn những loại rau này có thực sự mang lại cho bạn thị lực siêu phàm?

Lauren Manaker, chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký và là tác giả của Fueling Male Fertility, cho biết: “Mặc dù đúng là vitamin A có thể hỗ trợ đôi mắt khỏe mạnh, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là lợi ích cụ thể là giảm nguy cơ quáng gà (không có khả năng nhìn trong bóng tối) và một số bệnh về mắt”.

Việc ăn một hoặc hai củ cà rốt không nhất thiết mang lại cho bạn đôi mắt tinh như đại bàng ngay lập tức, nhưng sự kết hợp của các chất dinh dưỡng trong cà rốt giúp hỗ trợ sức khỏe của mắt nói chung.

Chuyên gia Manaker nói: Lutein có thể giúp giảm nguy cơ phát triển bệnh thoái hóa điểm vàng. Vì vậy, vì cà rốt chứa cả vitamin A và lutein, chúng cung cấp lợi ích có một không hai đối với sức khỏe mắt.

2. Có thể giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư

Tất cả những gì vitamin A làm cho đôi mắt của bạn là chưa hết, nó nó còn có thể đóng một vai trò trong việc ngăn ngừa ung thư.

Chuyên gia Edie Reads, trưởng ban biên tập tại healthadvise.org, cho biết: “Cà rốt chứa nhiều beta carotene chống ô xy hóa vitamin A. Chất chống ô xy hóa bảo vệ cơ thể chúng ta khỏi bị phá hủy bởi các gốc tự do và có thể giúp ngăn ngừa các bệnh mạn tính, bao gồm cả một số bệnh ung thư".

Cụ thể, cà rốt đã được nghiên cứu về tác dụng của chúng đối với bệnh ung thư vú, ruột kết và tuyến tiền liệt… Một phân tích tổng hợp năm 2018 cho thấy ăn nhiều cà rốt hơn có liên quan đến việc giảm nguy cơ ung thư vú, trong khi một nghiên cứu năm 2020 trên 57.000 người chỉ ra rằng cà rốt có thể bảo vệ chống lại ung thư đại trực tràng.

Theo Viện Nghiên cứu Ung thư Mỹ, có bằng chứng "thuyết phục" rằng việc kết hợp các loại rau không chứa tinh bột (như cà rốt) với trái cây làm giảm nguy cơ ung thư đường tiêu hóa, theo Eat This, Not That!

3. Có thể giảm cân

Cà rốt nhiều màu sắc Shuttertock

Khi bạn có một lọ nước sốt Ranch kêu gào muốn nhúng thứ gì đó vào đó, thì việc chọn cà rốt thay thế, chẳng hạn như khoai tây chiên rõ ràng là một bước đi thông minh để giảm cân

Chuyên gia Reads cho biết: “Cà rốt là một loại thực phẩm thân thiện với việc giảm cân, vì chúng có hàm lượng calo khá thấp. Một củ cà rốt kích thước bình thường chứa 1,7 gram chất xơ, chiếm 5 đến 7,6% nhu cầu chất xơ hằng ngày của một người bình thường. Mức độ chất xơ cao này thúc đẩy sức khỏe đường ruột tốt và cảm giác no cho việc ăn uống có ý thức".

4. Có thể cải thiện sức khỏe làn da

Chuyên gia Manaker cho biết: “Trong khi dữ liệu vẫn đang được đưa ra, có một số bằng chứng cho thấy rằng ăn carotenoid có thể bảo vệ chống lại tác hại của ánh nắng mặt trời. Cà rốt là một nguồn tự nhiên của carotenoid, và do đó có thể giúp bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. Ngoài ra, cà rốt còn chứa vitamin C, có thể giúp hỗ trợ hình thành collagen".

5. Bạn sẽ củng cố xương của mình

Chuyên gia Trista Best của Balanced One Supplements cho biết: “Cà rốt không được biết đến theo truyền thống vì lợi ích sức khỏe của xương, nhưng chúng cung cấp một lượng đáng kể hai chất dinh dưỡng hỗ trợ xương. Xương của bạn được củng cố và hỗ trợ bằng cách cung cấp cho cơ thể bạn canxi và vitamin K", theo Eat This, Not That!

Một cốc cà rốt chứa 40 miligram canxi (4% lượng khuyến nghị hằng ngày) và 15,8 microgram vitamin K (17,5% lượng khuyến nghị hằng ngày cho phụ nữ và 13,2% cho nam giới).

Để đảm bảo cơ thể hấp thụ nhiều vitamin K nhất có thể, hãy kết hợp cà rốt với bất kỳ loại chất béo lành mạnh nào.

Chuyên gia Manaker nói: “Ăn các loại vitamin tan trong chất béo - như vitamin A và K - cùng với nguồn chất béo có thể giúp cơ thể hấp thụ các chất dinh dưỡng. Vì vậy, nhỏ một ít dầu ô liu hoặc dầu bơ vào một số cà rốt nướng có thể là một lựa chọn thông minh cho sức khỏe tổng thể của bạn".

6. Có thể ổn định lượng đường trong máu

Cà rốt tím Shuttertock

Khi phát triển, cà rốt có vị ngọt. Nhưng về mặt tăng lượng đường trong máu của bạn, chúng sẽ không có tác động nghiêm trọng.

Chuyên gia Reads giải thích: “Cà rốt chứa đường tự nhiên nên có vị ngọt. Tuy nhiên, chúng có chỉ số đường huyết thấp hơn vì chúng có lượng đường và calo tương đối thấp hơn trong khi lại có nhiều chất xơ. Điều đó tạo nên chỉ số GI vào khoảng 39. Điều này sẽ không gây tăng đột biến lượng đường cho bệnh nhân tiểu đường", theo Eat This, Not That!

Còn theo chuyên gia Manaker, cà rốt có thể là một thực phẩm bổ sung ngon miệng cho món sinh tố. Chỉ cần thêm một ít cà rốt vào công thức cổ điển của bạn để tăng vị ngọt cùng với một số chất dinh dưỡng quan trọng.

7. Bạn có thể chuyển sang màu cam

Ăn quá nhiều cà rốt và bạn sẽ chuyển sang màu cam? Nghe có vẻ giống như một huyền thoại đô thị (hoặc một cái gì đó trong một bộ phim kinh dị), nhưng nó đúng là sự thật! Các sắc tố trong beta-carotene của cà rốt chảy qua máu của bạn - và nếu dư thừa, chúng có thể xâm nhập vào da của bạn. Da cam thường xuất hiện nhiều hơn ở những người có nước da sáng hơn và thường xuất hiện đầu tiên ở những vùng da dày nhất trên cơ thể, như lòng bàn tay, khuỷu tay và lòng bàn chân.

May mắn thay, việc nổi mụn ở toàn thân màu cam là khá hiếm và không gây ra bất kỳ nguy cơ nào đối với sức khỏe.

Tiến sĩ Lisa Young, tác giả cuốn Last Full, Last Slim cho biết: “Nó không có hại và sẽ biến mất sau khi bạn ngừng ăn quá nhiều cà rốt”, theo Eat This, Not That!

Vì vậy, hãy tiếp tục thưởng thức cà rốt của bạn, nhưng đừng ăn quá nhiều nhé!