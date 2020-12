Điều gì xảy ra khi bạn ăn mỗi ngày một trái chuối?

Chúng ta thường nghe nói "một quả táo mỗi ngày giúp bác sĩ tránh xa", nhưng hóa ra lợi ích của một quả chuối mỗi ngày cũng có thể tốt như vậy.

Chuối chứa nhiều vitamin và chất dinh dưỡng và khi bạn ăn chuối thường xuyên, chúng sẽ giúp duy trì và cải thiện sức khỏe tổng thể của bạn. Nói cách khác, ăn một quả chuối mỗi ngày chắc chắn là cách để bạn giữ gìn sức khỏe.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là không nên ăn quá nhiều chuối hằng ngày. Theo Healthline, bạn nên tuân theo khuyến nghị một hoặc hai quả chuối mỗi ngày, nhưng không nhiều hơn thế. Ăn quá nhiều bất kỳ loại thực phẩm nào, ngay cả một loại thực phẩm lành mạnh như chuối, có thể dẫn đến tăng cân hoặc thiếu hụt chất dinh dưỡng.

Có rất nhiều lợi ích cho cơ thể của bạn khi bạn ăn chuối mỗi ngày, theo Eat This, Not That!

1. Hỗ trợ sức khỏe đường ruột

Giờ đây, hơn bao giờ hết, chúng ta đang thấy tầm quan trọng của sức khỏe đường ruột đối với sức khỏe tổng thể. Có nhiều chiến lược để ăn tốt nhất cho hệ vi sinh vật của bạn, nhưng có thể bắt đầu với một quả chuối.

Theo một đánh giá nghiên cứu năm 2017 trên tạp chí Nutrition Bulletin, chuối có chứa tinh bột kháng, có tác dụng tăng sản xuất a xít béo chuỗi ngắn - cần thiết cho sức khỏe đường ruột. Vì vậy, chúng ta có thể cảm ơn chuối vì đã ổn định đường ruột và cung cấp chất dinh dưỡng cho hệ vi sinh vật của chúng ta.

2. Có thể giúp giảm cân

Một lợi ích không bao giờ bị đánh giá thấp, ăn chuối hằng ngày có thể giúp chúng ta đạt được mục tiêu giảm cân. Chứa nhiều chất xơ và protein, chuối sẽ giúp bạn no lâu hơn, mặc dù chỉ hơn 100 calo một quả chuối trung bình. Chuối thậm chí còn lọt vào danh sách 20 thực phẩm thân thiện với giảm cân nhất hành tinh của Healthline.

3. Có thể cải thiện làn da

Ăn chuối với sữa chua Shutterstock

Khi bạn nghĩ đến các loại thực phẩm giúp cải thiện làn da của mình, bạn có thể nghĩ đến cá hồi, quả bơ hoặc có thể là quả óc chó - nhưng chuối có thể thay đổi cuộc chơi khi nói đến sức khỏe làn da.

Tất cả là do các vitamin và khoáng chất trong chuối, đặc biệt là mangan giúp tăng lượng collagen. Bất kể khó khăn về da của bạn là gì - mụn trứng cá, nếp nhăn, da khô - ăn một quả chuối mỗi ngày có thể hữu ích.

4. Cải thiện mức năng lượng của mình

Đặc biệt là khi ăn trước hoặc sau khi tập luyện, chuối có thể là công cụ giúp tăng cường mức năng lượng của bạn và giúp bạn không cảm thấy mệt mỏi suốt cả ngày.

Kết quả từ một nghiên cứu PLOS One năm 2012 trên các vận động viên nam cho thấy rằng những người nạp năng lượng bằng đồ uống thể thao cứ sau 15 phút thay vì ăn chuối và uống nước lại có kết quả kém hơn trong các cuộc đua xe đạp đường dài. Do đó, có mối tương quan trực tiếp giữa việc ăn chuối và việc tăng mức năng lượng đối với hiệu suất.

5. Nhận được lượng kali tăng cường, hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Chuối được biết đến với lượng kali, nhưng bạn có biết rằng kali có thể giúp tim khỏe mạnh không? Nó hoàn toàn có thể - vì vậy ăn một quả chuối mỗi ngày có thể dẫn đến một trái tim khỏe mạnh. Hầu hết mọi người không tiêu thụ đủ kali trong chế độ ăn uống hằng ngày, điều này thường có thể ảnh hưởng trực tiếp đến việc kiểm soát huyết áp và các thành phần khác của sức khỏe tim mạch.

Ngoài ra, Healthline giải thích rằng một chế độ ăn giàu kali – như ăn một quả chuối mỗi ngày - có thể làm giảm 27% nguy cơ mắc bệnh tim của bạn. Vì vậy, đã đến lúc thêm loại trái cây này vào thói quen hằng ngày của bạn.

6. Tăng cường thị lực (cả ban ngày và ban đêm)

Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ, chuối có chứa vitamin A , có tác dụng thực hiện 3 việc, bảo vệ đôi mắt của bạn, duy trì thị lực bình thường và cải thiện thị lực vào ban đêm.

Vì vậy, không cần quá lạm dụng cà rốt và có nguy cơ khiến da bạn chuyển sang màu cam. Thay vào đó, cần ăn một quả chuối mỗi ngày, vì nó không chỉ giúp tăng cường thị lực của bạn mà còn có rất nhiều lợi ích sức khỏe khác, theo Eat This, Not That!