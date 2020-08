Điều gì xảy ra khi bạn ăn một túi khoai tây chiên mỗi ngày?

Rất nhiều người nghĩ ngay đến một túi khoai tây chiên khi muốn ăn vặt. Món ăn này giòn giòn, béo ngậy, và tất nhiên là ngon. Nhiều người rất dễ ăn hết một túi khoai tây chiên trong một lần.

Nhưng có bao giờ bạn dừng lại và tự hỏi chính xác điều gì sẽ xảy ra với cơ thể khi bạn ăn khoai tây chiên, nhất là khi ăn một túi mỗi ngày?

1. Có thể tăng cân

Nếu bạn thích ăn khoai tây chiên mỗi ngày, rất có thể bạn sẽ bắt đầu tăng cân. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Deakin (Úc) đã phát hiện những người tiêu thụ quá nhiều muối sẽ cảm thấy thèm ăn và ăn nhiều thức ăn béo hơn. Bạn càng ăn nhiều khoai tây chiên mặn, bạn càng muốn ăn nhiều hơn và điều đó dẫn đến tăng cân, theo Eat This, Not That!

Thêm vào đó, một nghiên cứu của Harvard (Mỹ) cho thấy những người ăn khoai tây chiên như một phần trong chế độ ăn của họ đã tăng cân mỗi năm.

Nếu bạn thích ăn khoai tây chiên mỗi ngày, rất có thể bạn sẽ bắt đầu tăng cân Shutterstock

2. Có thể nghiện

Nếu bạn cho rằng một thực phẩm tươi ngon hơn, bạn sẽ nghĩ rằng nó ngon hơn, và điều đó có thể khiến bạn ăn hết một túi khoai tây chiên trong một lần. Điều này có thể tiếp tục xảy ra mỗi khi bạn ăn khoai tây chiên. Vì vậy, bạn có thể thấy lý do tại sao chúng là một món ăn nhẹ gây nghiện.

3. Bạn đang tiêu thụ calo rỗng

Khi nhìn vào bảng phân tích dinh dưỡng của một túi khoai tây chiên tiêu chuẩn, bạn sẽ thấy rằng chúng chứa nhiều calo, chất béo và natri, nhưng lại thấp về mọi thứ khác.

Khi bạn ăn thực phẩm thiếu bất kỳ giá trị dinh dưỡng thực tế nào, nói chung, bạn sẽ ăn nhiều hơn, vì bạn sẽ nhanh đói hơn. Đây không phải là một phản ứng dây chuyền tốt! Thay vào đó, bạn sẽ muốn nhai những thức ăn giúp bạn cảm thấy no lâu hơn.

4. Có thể tăng huyết áp

Có rất nhiều bằng chứng ủng hộ quan điểm rằng lượng natri cao có liên quan đến nguy cơ cao huyết áp. Một trong những thành phần chính của khoai tây chiên là lượng natri. Chúng là món ăn nhẹ mặn thuần túy, và vì vậy không có gì ngạc nhiên khi khoai tây chiên chứa đầy muối.

Nếu bạn ăn đồ ăn vặt mặn như khoai tây chiên thường xuyên, theo thời gian, bạn sẽ tự khiến mình bị tăng huyết áp , theo Eat This, Not That!

5. Có thể tăng nguy cơ ung thư

Điều này có vẻ hơi cực đoan, nhưng có dữ liệu giải thích. Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, khoai tây chiên có chứa hợp chất acrylamide được tạo ra trong thực phẩm giàu tinh bột khi chúng được chiên, quay hoặc nướng. Có những nghiên cứu liên kết hợp chất này với bệnh ung thư, vì vậy nếu bạn ăn khoai tây chiên mỗi ngày, bạn có thể làm tăng nguy cơ phát triển ung thư, theo Eat This, Not That!