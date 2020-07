12 sai lầm khiến huyết áp cao của bạn trở nên tồi tệ hơn

Một phần ba người Mỹ bị tăng huyết áp và 81% không biết rằng họ có nguy cơ bệnh tim và đột quỵ - hai nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho người lớn ở Mỹ. Nhiều người có thể đi bộ với huyết áp cao mà không hề hay biết.

"Huyết áp cao thường được gọi là 'kẻ giết người thầm lặng' bởi vì hầu hết những người mắc bệnh này không có bất kỳ triệu chứng nào", Ismail Tabash, bác sĩ tim mạch tại Hệ thống Y tế Mayo Clinic ở Eau Claire, Wisconsin (Mỹ), nói, theo Eat This, Not That!

Có nhiều thói quen tưởng như vô hại mà lại làm tăng huyết áp cho mình, khiến bạn có thể gặp nguy hiểm.

Dưới đây là những sai lầm lớn nhất đang làm cho huyết áp của bạn trở nên tồi tệ hơn.

1.Không biết chỉ số huyết áp của mình

Nếu bạn không kiểm tra huyết áp, bạn sẽ không biết liệu có vấn đề gì không. Dữ liệu từ Khảo sát kiểm tra sức khỏe và dinh dưỡng quốc gia (NHANES) Mỹ cho thấy 13 triệu người ở Mỹ không biết rằng họ bị tăng huyết áp. Do đó họ không thay đổi lối sống hoặc dùng thuốc để giúp kiểm soát huyết áp, theo Eat This, Not That!

2.Không biết chỉ số huyết áp có nghĩa gì

Bạn đã kiểm tra huyết áp của mình, nhưng chỉ số 130/90 có nghĩa là gì?

Nó có nghĩa là bạn có thể bị tăng huyết áp và bạn đã có lý do để gặp bác sĩ.

Con số đứng đầu (130) là viết tắt của huyết áp tâm thu, áp lực trong mạch máu của bạn khi tim bạn đập hoặc bơm. Con số sau (90) là số tâm trương đại diện cho áp lực khi trái tim bạn thư giãn và đầy máu.

Các hướng dẫn chính thức nói rằng huyết áp bình thường là dưới 120/80, theo Eat This, Not That!

3.Đo không chính xác lắm khi là tại… bạn

Chỉ số huyết áp có thể rất khác nhau. Đó là lý do tại sao bạn nên thực hiện 2 lần đo trở lên trong 2 lần trở lên và lấy trung bình để có được số chính xác nhất, theo gợi ý của Lawrence Fine, bác sĩ, tiến sĩ y tế công cộng, tại National Heart, Lung, and Blood Institue của NIH (Mỹ).

Để có chỉ số đo chính xác nhất, hãy chắc chắn rằng bạn không mắc phải những sai lầm này, theo Eat This, Not That!

Bạn lo lắng về việc đi gặp bác sĩ. Những lo lắng đó thực sự có thể làm tăng huyết áp của bạn. Và đó là một lý do tại sao ở nhà thoải mái bạn đo huyết áp lại cho kết quả chính xác hơn.

Bạn đang trượt hoặc ngồi trong ghế sofa. Tư thế xấu này có thể cho kết quả sai lệch.

Bạn đang bắt chéo chân , nó có thể ép các tĩnh mạch lớn ở chân và làm tăng huyết áp.

Bạn nói chuyện với y tá đang kiểm tra huyết áp của bạn. Nói chuyện thực sự có thể tăng áp lực của bạn.

Bạn uống cà phê sáng nay, chất caffeine làm tăng huyết áp của bạn.

4.Bạn mắc tiểu?

Huyết áp tăng lên khi bàng quang của bạn đầy lên. Đây là một lý do bạn nên làm trống bàng quang trước khi đo huyết áp để có được kết quả chính xác nhất.

5.Ăn tối quá nhiều và ăn khuya

Ăn khuya có thể gây ra huyết áp cao, ngay cả ăn bữa tối quá thịnh soạn cũng có thể làm tăng huyết áp.

Tiêu thụ 30% hoặc nhiều hơn lượng calo của một ngày sau 6 giờ chiều có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp cao hơn 23%, theo một nghiên cứu được tài trợ bởi Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA).

Làm sao để khắc phục việc này? Nên ăn hầu hết lượng calo của bạn trước bữa tối.

6.Bạn “khác thường”?

Thay đổi huyết áp thường theo nhịp sinh học của bạn, với huyết áp động mạch giảm hơn 10% trong khi ngủ. Nếu huyết áp của bạn không giảm vào ban đêm, bạn được coi là "khác thường", và có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn.

Huyết áp không giảm có thể do các vấn đề về giấc ngủ, tư thế ngủ, thuốc men, hút thuốc và không hoạt động thể chất đủ. Nếu bạn muốn tìm hiểu kỹ, hãy trao đổi với bác sĩ, yêu cầu cung cấp cho bạn màn hình Holter, một thiết bị hoạt động bằng pin mà bạn đeo trong 24 giờ để theo dõi huyết áp trong khi bạn ngủ, theo Eat This, Not That!

7.Chăm sóc răng miệng không tốt

Theo một phân tích tổng hợp của 81 nghiên cứu từ 26 quốc gia được công bố trên Tạp chí Nghiên cứu Tim mạch, một tạp chí của Hiệp hội Châu Âu, cho thấy: Nghiên cứu liên kết bệnh nướu vừa phải làm tăng 22% nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp , trong khi viêm nha chu nặng có liên quan đến nguy cơ cao huyết áp cao hơn 49%. Huyết áp tâm thu trung bình cao hơn 4,5 mmHg ở những bệnh nhân nghiên cứu mắc bệnh nướu răng.

Tiến sĩ Eva Munoz Aguilera của Viện Nha khoa UCL Eastman cho biết: "Tăng huyết áp trung bình 5 mmHg sẽ liên quan đến tăng 25% nguy cơ tử vong do đau tim hoặc đột quỵ”, theo Eat This, Not That! 8.Thiếu ánh nắng mặt trời

Một nghiên cứu trên Tạp chí Hiệp hội Tim mạch Mỹ cho thấy thiếu ánh sáng mặt trời làm tăng huyết áp của bạn.

9.Không uống đủ nước

Uống nước đã được chứng minh là giúp tăng cường trao đổi chất và tăng huyết áp một chút, nhưng bị mất nước cũng có thể làm tăng huyết áp, theo Eat This, Not That!

Một nghiên cứu trên tạp chí Sports Medicine cho thấy mất nước cấp tính trong cơ thể (mất nước) do đổ mồ hôi có thể phá vỡ chức năng thích hợp của niêm mạc mạch máu, nội mạc, làm suy yếu điều hòa huyết áp. Ngay cả mất nước nhẹ cũng có thể làm dày máu và cản trở lưu lượng máu và tăng huyết áp.

10.Bia rượu

Từ lâu, người ta đã biết rằng uống nhiều rượu có thể làm tăng huyết áp. Nghiên cứu được trình bày tại cuộc họp khoa học thường niên của Đại học Tim mạch Mỹ đã chứng minh rằng ngay cả việc tiêu thụ rượu vừa phải, 7 đến 13 ly mỗi tuần, làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp.

11.Thức khuya

Đêm qua không ngủ đủ giấc? Ngay cả một đêm tồi tệ cũng có thể dẫn đến tăng huyết áp trong đêm và ngày hôm sau, theo báo cáo của các nhà nghiên cứu của Đại học Arizona trên tạp chí Psychosomatic Medicine.

12.Ăn mặn

Các bữa ăn ngoài thường được nạp muối. Natri làm cho cơ thể giữ lại chất lỏng, dẫn đến tăng huyết áp. Nhưng bao nhiêu là quá nhiều natri?

Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến cáo rằng người Mỹ nên tiêu thụ không quá 2.300 miligam mỗi ngày để giữ sức khỏe tim mạch.

Ngoài ra, có một số loại thuốc tây bạn uống có thể làm tăng huyết áp. Do vậy, bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi uống, theo Eat This, Not That!