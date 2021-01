Điều gì xảy ra khi bạn ăn quá nhiều kẹo dẻo vitamin?

Về lý thuyết, kẹo dẻo vitamin (gummy vitamin) có vẻ như đôi bên cùng có lợi: Chúng có vị như kẹo nhưng lại chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng thiết yếu mà cơ thể bạn cần để duy trì hoạt động, khỏe mạnh và hạnh phúc.

Gần đây chúng đã trở nên phổ biến, có nhiều loại và hương vị thú vị cho trẻ em và người lớn. Chúng được yêu thích bởi những người khó nuốt thuốc hoặc những người không thích vị đắng của thực phẩm bổ sung truyền thống.

Như đầu bếp nổi tiếng và chuyên gia dinh dưỡng được chứng nhận Serena Poon ở Mỹ giải thích, những viên kẹo dai này thường chứa hỗn hợp vitamin và khoáng chất, cũng như đường, gelatin... Bởi vì điều này, chúng có thể được bác sĩ của bạn đề nghị hoặc yêu cầu bạn ăn 10 viên mỗi ngày. Nhờ hình thức dễ ăn nên nhiều người ăn quá đà, gây ra một số tác dụng phụ nguy hiểm khi ăn quá nhiều vitamin , theo Eat This, Not That!

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn ăn quá nhiều vitamin cùng một lúc?

1. Bạn có thể tự làm cho mình bị ốm

Kẹo dẻo vitamin Shutterstock

Chuyên gia Poon cho biết mối quan tâm chính của việc uống quá nhiều vitamin có lợi là vitamin có thể gây độc nếu bạn tiêu thụ nhiều hơn lượng khuyến nghị.

Theo cô Poon, các loại vitamin tan trong chất béo, chẳng hạn như vitamin A , D, E, K và sắt, là nguyên nhân dẫn đến mối lo ngại nhất về việc dùng quá liều. Và, một số loại vitamin tan trong nước có thể gây ra các vấn đề sức khỏe với liều lượng quá cao, chẳng hạn như niacin, folate, vitamin B6 và vitamin C.

2. Bạn có thể loại bỏ các vitamin

Một sự thật không mấy vui vẻ mà bạn có thể không biết: các loại vitamin tan trong nước như những loại ở trên sẽ bị đào thải qua nước tiểu nếu cơ thể bạn không cần.

Đây là lý do tại sao nước tiểu của bạn có thể chuyển sang màu vàng tươi sau khi bạn uống bổ sung. Mặc dù điều này không có khả năng gây hại, nhưng nó là một sự lãng phí tiền bạc vì hệ thống của bạn dường như nhận được mọi thứ nó cần thông qua chế độ ăn uống của bạn.

Cô Poon cho biết: “Đặc biệt là nếu bạn đang ăn một chế độ ăn đầy đủ rau, trái cây và các thành phần lành mạnh. Tôi khuyên bạn nên kiểm tra mức độ vitamin của bạn với bác sĩ và làm việc với họ để tìm ra các chất bổ sung sẽ hỗ trợ riêng cho cơ thể của bạn”.

3. Bạn có thể ăn quá nhiều đường

Lý do mà hầu hết mọi người thưởng thức vitamin dẻo là chúng ngọt ngào! Và để cung cấp cho chúng hương vị đó, đường phải được thêm vào.

Trên thực tế, chuyên gia Poon cho biết một viên kẹo dẻo trung bình có chứa 2 gram đường. Xem xét lượng đường khuyến nghị hằng ngày cho phụ nữ là 24 gram và nam giới là 38 gram, nếu bạn có 6 viên kẹo cao su như một bữa ăn nhẹ, thì nó sẽ tăng lên.

Cô Poon nói: “Thường xuyên ăn quá nhiều đường bổ sung có thể dẫn đến tăng cân, viêm nhiễm, bệnh mạn tính, các vấn đề về tim và hơn thế nữa”, theo Eat This, Not That!

4. Bạn có thể không nhận được những gì bạn nghĩ

Do thành phần và kết cấu của chúng, cô Poon cho biết các loại vitamin dẻo khó sản xuất nhất quán. Trên thực tế, cô ấy nói rằng một nghiên cứu của Consumer Lab đã phát hiện ra rằng các chất bổ sung có lợi - đặc biệt là vitamin tổng hợp - không chứa số lượng vitamin được liệt kê, theo Eat This, Not That!

Do đó, nếu bạn bị thiếu hụt chất dinh dưỡng thích hợp, cô Poon khuyên bạn nên dùng thuốc viên hoặc chất bổ sung truyền thống, như vitamin tổng hợp.

5. Bạn có thể bị rối loạn hệ tiêu hóa

Thật không may, các loại vitamin dạng kẹo dẻo có thể chứa các thành phần gây kích ứng hệ tiêu hóa của bạn. Ví dụ, cô Poon nói rằng tiêu thụ quá nhiều vitamin C - thường được coi là trên 2.000 miligam - có thể gây chuột rút, buồn nôn và tiêu chảy.

Thêm vào đó, vitamin kẹo dẻo có tỷ lệ đường cồn cao.