Điều gì xảy ra khi bạn ăn rau xanh?

Bất kể sở thích của bạn là gì, điều quan trọng là bạn nên ăn nhiều loại rau xanh mỗi tuần để đảm bảo bạn không bỏ lỡ bất kỳ loại vitamin và khoáng chất quan trọng nào trong mỗi loại.

Dưới đây, bạn sẽ thấy 5 lợi ích sức khỏe mà rau xanh mang lại, theo Eat This, Not That!

1. Mức cholesterol của bạn có thể giảm xuống

Ăn rau xanh cùng với một khẩu phần thêm thịt, hải sản hoặc pho mát thực sự có thể giúp giảm mức cholesterol LDL (có hại) của bạn.

Ngoài ra, chất xơ hòa tan trong một số loại rau lá xanh, chẳng hạn như cải Thụy Sĩ, có thể giúp ngăn chặn các phần tử cholesterol được hấp thụ vào máu bằng cách liên kết với nó trong ruột và thải ra ngoài qua chất thải.

Thường xuyên ăn các loại rau xanh giàu chất xơ hòa tan, có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

2. Giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác

Thoái hóa điểm vàng do tuổi tác (AMD) là một bệnh về mắt có thể làm giảm hoặc loại bỏ hoàn toàn thị lực trung tâm của bạn, điều này có thể cản trở các hoạt động như lái xe và đọc sách. AMD cũng có thể hạn chế khả năng nhận dạng khuôn mặt và nấu ăn trong nhà bếp.

Một trong những cách bạn có thể ngăn ngừa AMD, ngoài việc không hút thuốc và tập thể dục thường xuyên, là ăn nhiều rau xanh và trái cây. Cải xoăn đặc biệt có hàm lượng cao lutein và zeaxanthin, là hai chất chống ô xy hóa có thể giúp làm chậm mất thị lực, theo Eat This, Not That!

3. Giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2

Các loại rau xanh như rau bina và cải thìa cung cấp một nguồn chất xơ tuyệt vời, chỉ điều này thôi cũng có thể giúp bạn duy trì lượng đường (đường) trong máu khỏe mạnh.

Thực phẩm giàu chất xơ có thể giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, sau đó cũng làm chậm tốc độ hấp thụ đường vào máu. Tỷ lệ hấp thu giảm này sau đó có thể giúp ngăn ngừa lượng đường trong máu cao (tăng đường huyết) và điều chỉnh mức đường huyết.

4. Có thể cải thiện trí nhớ của bạn

Một báo cáo được công bố trên tạp chí Neurology năm 2017 tiết lộ rằng chế độ ăn uống có khoảng 1 khẩu phần rau xanh mỗi ngày có liên quan đến việc suy giảm nhận thức do tuổi tác chậm hơn. Dựa trên điểm nhận thức toàn cầu trung bình theo thời gian, tỷ lệ suy giảm nhận thức ở những người tham gia ăn nhiều rau lá xanh nhất so với những người ăn ít nhất tương đương với những người trẻ hơn 11 tuổi (nói về mặt nhận thức).

5. Hỗ trợ sức khỏe xương

Cải xoăn rất giàu vitamin K, không chỉ cần thiết cho quá trình đông máu mà còn cho sức khỏe của xương. Chỉ 1/2 chén cải xoăn nấu chín cung cấp 565 microgam (mcg) vitamin K, chiếm hơn 600% nhu cầu hằng ngày của phụ nữ và khoảng 500% của đàn ông. Nên nhớ, phụ nữ trưởng thành trung bình cần khoảng 90 mcg vitamin K mỗi ngày trong khi nam giới cần khoảng 120 mcg, theo Eat This, Not That!

Cơ thể bạn cần vitamin K để giúp hình thành osteocalcin, một loại protein đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành xương. Nó cũng giúp duy trì sức khỏe của xương.