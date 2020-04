Điều gì xảy ra khi bạn bỏ ăn sáng thường xuyên?

Ăn sáng được cho là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày

Các nghiên cứu phát hiện bỏ bữa sáng sẽ làm tăng nguy cơ bị cao huyết áp, béo phì, nồng độ cholesterol trong máu cao. Đây là những căn bệnh làm tăng khả năng mắc bệnh tim mạch, theo Insider.

Thậm chí, người ăn sáng 1 lần/tuần cũng có ít nguy cơ mắc bệnh tim mạch hơn những người hoàn toàn không ăn sáng, một nghiên cứu công bố năm 2019 trên chuyên san International Journal of Environmental Research and Public Health cho hay.

Không những vậy, bỏ ăn sáng cũng làm tăng nguy cơ tử vong vì bệnh tim mạch. Do đó, các nhà khoa học tin rằng ăn sáng đều đặn là cần thiết cho sức khỏe tim.

Trong một nghiên cứu được công bố năm 2019 trên chuyên san Journal of the American College of Cardiology, các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu của 6.500 người trưởng thành, tuổi từ 40 đến 75.

Các kết quả phát hiện những người bỏ ăn sáng có nguy cơ tử vong vì tim mạch cao hơn đến 87% so với người ăn sáng thường xuyên. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu hiện vẫn chưa tìm ra cơ chế sinh học thực sự của hiện tượng này.

Các bằng chứng khoa học trước đây cũng phát hiện vai trò của bữa ăn sáng đến sức khỏe. Bỏ ăn sáng có thể ảnh hưởng xấu đến nhịp sinh học của cơ thể. Nhịp sinh học bị gián đoạn sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, cao huyết áp. Đây đều là những bệnh làm tăng rủi ro bị bệnh tim , theo Insider.

Ăn gì vào bữa sáng để tốt cho tim?

Một chế độ ăn uống lành mạnh , giảm muối và tập thể dục đều sẽ giúp cải thiện đáng kể sức khỏe tim mạch, các chuyên gia cho biết.

Theo đó, mọi người nên ưu tiên ăn sáng với những món như trái cây, món giàu protein như thịt, trứng, đậu và ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt, lúa mì, lúa mạch, hạt kê… Ngoài ra, cần phải tránh các món có nhiều đường, theo Insider.