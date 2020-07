Đột ngột đau đầu dữ dội, coi chừng đột quỵ, xuất huyết màng não

Hôm nay (3.7), bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hữu Hậu, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức năng (Bệnh viện Gia An 115), cho biết: Bệnh nhân T.T.M (35 tuổi, ngụ TP.HCM) nhập viện trong tình trạng đau đầu dữ dội, không nôn ói, không yếu liệt.

Kết quả chụp CT Scan mạch máu não cho thấy bệnh nhân bị xuất huyết màng não (khoang dưới nhện ở trán trái và các rãnh vỏ não) với lượng nhiều.

Ngoài ra, bệnh nhân còn được phát hiện bị dị dạng phình động mạch não kích thước lớn và dị dạng thông động - tĩnh mạch não.

Được biết, bệnh nhân đã 4 lần thực hiện phẫu thuật can thiệp động mạch não.

Qua hội chẩn, các bác sĩ quyết định can thiệp nút mạch túi phình. Tuy nhiên, do bệnh nhân đã 4 lần được thực hiện phẫu thuật can thiệp trước đây và giờ bị xuất huyết màng não tái phát nên các bác sĩ tiên lượng dè dặt.

Các bác sĩ đã chụp và nút dị dạng thông động tĩnh mạch não số hóa xóa nền để cứu sống bệnh nhân, hạn chế tối đa biến chứng do xuất huyết não. Sau khi bệnh nhân được gây mê nội khí quản, các bác sĩ đặt một ống dẫn vào động mạch đùi phải, đưa vi ống thông vào động mạch não trước bên trái, tiếp cận cổ túi phình rồi làm tắc túi phình.

Ca mổ kết thúc an toàn, không tai biến, bệnh nhân không bị mất máu, vết mổ sạch.

Hiện bệnh nhân đã phục hồi và có thể xuất viện.

Cảnh giác những cơn đau đầu dữ dội

Theo bác sĩ Hậu: Dị dạng mạch máu não là nguyên nhân phổ biến dẫn đến xuất huyết não. Đột quỵ xuất huyết não có tỉ lệ tử vong và tàn phế rất cao. Do đó, khi thấy người thân có các triệu chứng như: đau đầu dữ dội kèm theo buồn nôn, nôn, co giật, rối loạn ý thức thì cần đưa ngay đến bệnh viện có khả năng điều trị đột quỵ để xử trí kịp thời, tránh những nguy cơ đáng tiếc.

Xuất huyết não trước đây chủ yếu gặp ở nhóm người cao tuổi (trung bình là 50-70 tuổi); thường có tiền sử bệnh mạn tính như: tăng huyết áp, đái tháo đường, nhất là những người không điều trị thường xuyên.

“Việc đi khám định kỳ ít nhất 6 tháng/lần để biết tình hình sức khỏe của bản thân là rất cần thiết. Đặc biệt, những người có nguy cơ cao nên tầm soát nguy cơ đột quỵ, bao gồm: người bị dị dạng mạch máu não, phình/hẹp tắc động mạch, người bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, người bị rối loạn đông máu, người có bệnh lý về gan, u não, người có tiền sử béo phì, cholesterol trong máu cao, xơ vữa động mạch….