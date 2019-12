Đốt than sưởi ấm, ẩn họa chết người

Vào cuối tháng 11, do thời tiết lạnh và mới sinh con, sản phụ M.T.T (22 tuổi, ngụ Kon Tum) đã đốt bếp than trong phòng để sưởi ấm khi ngủ. Đến sáng hôm sau, cả 3 người trong gia đình chị T. (gồm chị T., chồng và em bé) nhập viện cấp cứu vì ngộ độc khí cacbon. Riêng chị T. tử vong.

Mới đây (ngày 10.12), Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) thông tin trường hợp bé sơ sinh N.M.N. (chưa đầy 1 tháng, ngụ Bình Phước) nhập viện trong tình trạng sốt cao, lừ đừ, bụng chướng, đặc biệt lưng bị sưng nề, phỏng đỏ. Bệnh nhi được chẩn đoán phỏng độ 2, áp xe, nhiễm trùng máu. Nguyên nhân là do sau sinh, trời lạnh, người nhà đã đốt than để dưới giường cho hai mẹ con em bé sưởi ấm.

Ghi nhận của Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) không ít trường hợp em bé bị phỏng, ngạt do nằm than sưởi ấm nhập viện tại đây.

Các bác sĩ cảnh báo đến cộng đồng về những nguy hiểm của việc đốt than sưởi ấm , đặc biệt là những gia đình có phụ nữ sau sinh, người cao tuổi hoặc trẻ nhỏ, bên cạnh nguy cơ phỏng là nguy cơ ngộ độc khí nguy hiểm khôn lường.

Theo thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Khánh Dương, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM: Đối với những loại than tổ ong, than củi khi cháy trong điều kiện thiếu không khí sẽ tạo ra loại khí cực độc là cacbon monoxit (hay còn gọi là CO). Đây là loại khí không màu, không mùi, không gây kích thích cho da và mắt.

Trong cơ thể con người, CO có khả năng gắn với Hb cao gấp 200 - 250 lần so với khí ô xy, tạo thành HbCO (Cacboxy Hemoglobin), làm giảm lượng ô xy trong máu đến các bộ phận như tim, não…

Ngoài ra, một phần nhỏ CO hòa tan vào huyết tương, gắn với Myoglobin làm giảm sức co bóp cơ tim.

Nguy hiểm hơn, tùy thuộc vào mức độ và thời gian tiếp xúc, nạn nhân bị ngộ độc CO có thể bị tổn thương não vĩnh viễn; tổn thương tim, rối loạn nhịp tim, ngừng tim hoặc hôn mê, tử vong…

Bác sĩ Dương cho biết: “Nạn nhân bị ngộ độc khí CO có thể có các dấu hiệu như nhức đầu, chóng mặt, yếu cơ, buồn nôn, ói mửa, đau ngực, mất ý thức… Đặc biệt, với những người đang ngủ hoặc đang say rượu, nạn nhân có thể tử vong mà không có biểu hiện nào”.

Bên cạnh đó, nguy cơ phỏng do nằm than cũng rất cao và để lại hậu quả nặng nề.

Vì vậy, để không bị lạnh, bác sĩ Dương khuyến cáo người dân, đặc biệt là sản phụ nên nằm ở những nơi tránh gió, không nên ra ngoài khi nhiệt độ giảm mạnh vào sáng và tối, mặc đồ giữ ấm, đội mũ, mang vớ với chất liệu thoáng nhẹ, tạo cảm giác dễ chịu.

Không nên đốt than, nằm hơ than để sưởi ấm. Để tránh xảy ra các trường hợp ngộ độc khí CO khác, mọi người không nên đặt lò than trong phòng ngủ, không ngủ trong garage ô tô hoặc để máy nổ, máy phát điện ở nơi kín gió (tầng hầm, gầm cầu thang…).