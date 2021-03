Đừng hoảng sợ nếu bị nổi hạch sau khi tiêm vắc xin Covid-19

Hạch nổi sưng to dưới nách có thể là tác dụng phụ tạm thời của tiêm vắc xin ngừa Covid-19, mà không phải là vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, theo Medicine.net.

Các bác sĩ X-quang từ Bệnh viện Đa khoa Massachusetts (Mỹ) nhận thấy có sự gia tăng số bệnh nhân bị nổi hạch dưới nách, khi bệnh nhân đi kiểm tra chụp quang tuyến vú định kỳ, theo Medicine.net.

Vì vậy, các bác sĩ đã tổ chức sao cho mọi người không e ngại việc tiêm chủng vắc xin , đồng thời vẫn tầm soát ung thư vú kịp thời.

Thứ nhất là khuyến khích tiêm vắc xin ngừa Covid-19. Ảnh Shutterstock

Khi nhìn thấy trên hình ảnh chụp X-quang tuyến vú, những cục u sưng to do vắc-xin này có thể bị nhầm lẫn với những cục u sưng to do ung thư. Thậm chí cần phải làm sinh thiết để xác định.

"Chúng tôi bắt đầu thấy nhiều bệnh nhân đến chụp quang tuyến vú, bị hạch nổi sưng lớn hiện trên phim chụp nhũ ảnh, siêu âm và hình ảnh cộng hưởng từ”, theo Medicine.net.

“Hóa ra họ vừa tiêm vắc xin ngừa Covid-19 gần đây", tác giả chính, tiến sĩ Constance Lehman, trưởng bộ phận xét nghiệm hình ảnh vú tại phòng khám Mass General ở Boston (Mỹ), cho biết.

Và các bác sĩ đã đưa ra phương án kiểm tra dựa trên 3 nguyên tắc:

• Thứ nhất là khuyến khích tiêm vắc xin ngừa Covid-19.

• Thứ hai khẩn trương chụp ảnh vú kịp thời.

• Thứ ba không cần chụp thêm phim không cần thiết hoặc sinh thiết các hạch bạch huyết bị sưng lên do vừa tiêm chủng xong.

Tiến sĩ Lehman và các đồng nghiệp cho biết, không cần chụp phim đối với các hạch bạch huyết bị sưng sau khi vừa tiêm vắc-xin, trừ khi sưng hạch kéo dài hoặc bệnh nhân có các vấn đề sức khỏe khác, theo Medicine.net.

Họ nói rằng thông điệp này nên được truyền đạt cho cả nhân viên hình ảnh và bệnh nhân.

Thư phản hồi cho bệnh nhân có thể viết: "Phim chụp X-quang tuyến vú cho thấy các hạch bạch huyết ở vùng nách phía mới tiêm vắc-xin Covid-19 sưng lớn hơn. Các hạch bạch huyết sưng to thường gặp sau khi chủng ngừa Covid-19 là phản ứng bình thường của cơ thể với thuốc chủng ngừa. Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy có một khối u ở nách kéo dài hơn 6 tuần sau khi tiêm phòng, nên đi khám ngay".

Báo cáo đã được công bố trực tuyến gần đây trên Tạp chí Roentgenology của Mỹ.