Đừng làm 5 việc này ngay sau khi nới lỏng cách ly xã hội

Nhiều người hẳn đã có những kế hoạch cho riêng mình vào ngày các hạn chế được nới lỏng.

Lời khuyên là mọi người đừng vội thực hiện các kế hoạch của mình. Virus SARS-CoV-2 có thể có hậu quả lâu dài và mối nguy từ con virus này vẫn chưa thể loại trừ hoàn toàn.

Ở nhiều nước mặc dù đã nới lỏng cách ly xã hội nhưng mọi người cũng cần hết sức cẩn thận, ra ngoài đường phải đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập đông người và tuân theo các khuyến cáo về phòng dịch Covid-19 của quốc gia mình.

Sau đây là những việc bạn đừng vội làm ngay sau khi nới lỏng cách ly xã hội, theo The Health Site.

1. Đừng tổ chức tiệc tại nhà hoặc đi bar

Bạn đang rất hào hứng khi muốn gặp gỡ bạn bè và chúc mừng tình bạn của bạn. Tuy nhiên, làm một bữa tiệc tại nhà hoặc vào một quán bar khi họ mới mở cửa trở lại có nghĩa là tập trung quá nhiều người trong phòng, điều này có thể khiến cho bất kỳ con virus SARS-CoV-2 nào còn sót lại trên một vật chủ không có triệu chứng có cơ hội lây nhiễm cho người khác, theo The Health Site.

Hãy nhớ SARS-CoV-2 (gây bệnh Covid -19) là một loại virus rất dễ lây lan.

2. Đừng ngừng rửa tay

Tiếp tục thao tác vệ sinh bàn tay, vì việc nới lỏng hoặc dỡ bỏ cách ly xã hội không nhất thiết có nghĩa là sự bùng phát dịch Covid-19 đã kết thúc.

Ngay cả sau khi đại dịch Covid-19 kết thúc và vắc xin cuối cùng được điều chế thành công, bạn cũng chớ nên từ bỏ thói quen rửa tay mà bạn đã có được trong thời gian tránh dịch vừa qua. Điều này sẽ giúp bạn giảm thiểu rủi ro mắc phải nhiều bệnh khác, nếu có, trong tương lai.

3. Đừng lập tức đi thăm người cao tuổi

Ngay cả khi việc cách ly xã hội kết thúc, hãy duy trì khoảng cách vật lý với người cao tuổi và người bị suy giảm miễn dịch. Họ được xem là những đối tượng có nhiều khả năng phát triển các biến chứng nếu họ mắc phải Covid-19. Vì vậy, việc duy trì một khoảng cách an toàn vẫn là cách tốt nhất để giữ an toàn cho họ cũng như chính bản thân bạn, theo The Health Site.

4. Khoan lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ hay chuyến đi chơi xa

Chính việc đi lại giữa các nước của người dân đã góp phần khiến Covid-19 biến thành đại dịch thông qua việc lây truyền từ người này sang người khác. Nếu không may dịch bệnh tái xuất hiện, cuối cùng bạn sẽ thấy mình bị cách ly ở một vùng đất xa lạ. Cảm giác “đi” nhưng không được “chơi” bức bách như thế nào thì bạn chắc hẳn đã biết, đúng không?

5. Đừng bỏ khẩu trang tự chế

Chúng ta không thể nói về những gì còn ở tương lai. Nếu virus SARS-CoV-2 quay trở lại hoặc một đợt bùng phát virus chết người nào khác xảy ra, bạn có thể cần những khẩu trang tự chế đó để bảo vệ mình và cả những người xung quanh, theo The Health Site.